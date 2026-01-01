Атака дронов РФ по портам Одесской области 1 января

В первый день нового года РФ снова ударила по портам Одесчины
В первый день нового года Россия снова атаковала инфраструктуру Украины дронами. Под ударом оказались порты и логистика Одесской области. Зафиксированы повреждения причалов, техники и инфраструктурных объектов. К счастью, люди не пострадали.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
Атака на порты
В результате ночной атаки повреждены несколько портов Одесской области. В Измаиле пострадали причалы и техника. В Одесском — обломки дронов и взрывная волна повредили оборудование, транспорт и отдельные инфраструктурные объекты. На местах работают спасатели и профильные службы. Продолжается ликвидация последствий обстрела и подсчет убытков.
Несмотря на атаку, порты не остановили работу. Украина и в дальнейшем обеспечивает логистику и выполняет обязательства по экспорту продовольствия.
Удар по логистике
Кроме того, россияне атаковали шахедами логистическую инфраструктуру Одесской области. Из-за угрозы повторных атак усложняются восстановительные работы.
"Ремонтные бригады Укрзализныци ликвидируют последствия. На движение поездов атака не повлияла", — написал Кулеба.
