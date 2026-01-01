Почему Россия усилила удары по Одессе

Пожар в Одесской области в результате атаки. Фото иллюстративное:

Россия резко активизировала атаки по Одессе и югу Украины. Это часть стратегии по подрыву украинской экономики. Основной удар направлен на порты, энергетику и экспортную инфраструктуру. Именно морская логистика обеспечивает финансовую устойчивость государства.

Об этом говорится в материале издания The Wall Street Journal.

Удары по портам и зерну

Усиление российских атак по Одессе свидетельствует об изменении приоритетов Кремля. Аналитики The Wall Street Journal отмечают, что Москва пытается уничтожить ключевые элементы экспорта — порты, зернохранилища и энергосети. Одесса, как главный хаб зернового экспорта, стала одной из основных целей. В декабре 2025 года город входил в перечень населенных пунктов, которые подверглись наибольшему количеству ударов. В результате атак повреждена инфраструктура портов, жилые дома и объекты энергетики. Есть погибшие и раненые среди гражданских.

По данным Министерства развития общин и территорий, около 90% украинской аграрной продукции экспортируется морем. За 11 месяцев 2025 года шесть портов Одесской области обработали около 76 миллионов тонн грузов. Украине удавалось защищать эту логистику, в частности благодаря морским дронам, которые сдерживают российский флот. Впрочем Россия все чаще запускает ударные беспилотники с временно оккупированного Крыма. Такой маршрут усложняет работу украинской противовоздушной обороны.

"Черное море, которое нас кормит и является неотъемлемой частью нашей экономики, одновременно является и нашим слабым местом", — отметил военный аналитик Александр Коваленко.

Удары по энергосистеме

По подсчетам британского Центра информационной устойчивости, в 2025 году Россия осуществила около 52 тысяч ночных дроновых атак по Украине. Для сравнения, в 2022-2024 годах их было около 14 тысяч. Одесса все чаще становится одной из главных целей. Из-за ударов по энергетике зимой город неоднократно оставался без света, тепла и воды. Одесса особенно уязвима, ведь почти не имеет собственной генерации электроэнергии. Директор Центра транспортных стратегий Украины Сергей Вовк отмечает, что Россия действует системно.

"Россияне пытаются уничтожить все ключевые элементы экспортной логистики. Они бьют по тому, к чему им проще всего добраться. А если говорить об экспорте, то Одесса — это последние ворота", — заявил он.

По словам экспертов, срыв экспорта зерна может заставить иностранных покупателей искать более стабильные рынки. Это грозит падением цен внутри страны и финансовыми потерями для аграриев. Именно поэтому украинская власть настаивает на усилении ПВО — как ключевом факторе сохранения экономики.

Напомним, мы сообщали о том, что Россия атаковала энергетику в нескольких областях Украины. Также мы писали о том, сколько целей сбили силы ПВО этой ночью.