Україна
Главная Одесса Атака на Одессу в новогоднюю ночь — появились фото последствий

Атака на Одессу в новогоднюю ночь — появились фото последствий

Дата публикации 1 января 2026 09:12
Атака дронов на Одессу в новогоднюю ночь
Огнеборец тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

В новогоднюю ночь Россия осуществила несколько волн атак беспилотниками по Одесской области. Под удар попали объекты энергетической и жилой инфраструктуры. В Одессе зафиксировали повреждения жилых домов и пожары. По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших. 

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Последствия атак

Враг атаковал регион ударными дронами в несколько волн. Основными целями стали объекты энергетики и гражданская застройка. В результате попаданий возникли масштабные пожары. В Одессе поврежден двухэтажный жилой дом. Также беспилотник попал в квартиру на 17-м этаже многоэтажки. Детонации не произошло, жители не пострадали. Кроме того, повреждения получил легковой автомобиль.

Обстріл Одеси на Новий Рік
Огнеборец тушит масштабный пожар. Фото: ГСЧС Одесской области
Обстріл Одеси на Новий Рік
Пожарный на месте атаки. фото: ГСЧС Одесской области

Работу спасателей в течение ночи осложняли повторные воздушные тревоги. Несмотря на это, все пожары удалось ликвидировать. На местах работали спасатели, коммунальные службы и другие подразделения. По информации ГСЧС, к ликвидации последствий привлекали 14 единиц техники и 55 пожарных.

Обстріл Одеси на Новий Рік
Спасатели ликвидируют последствия обстрела. Фото: ГСЧС Одесской области
Обстріл Одеси на Новий Рік
Чрезвычайники тушат пламя среди завалов, фото: ГСЧС Одесской области
Обстріл Одеси на Новий Рік
Огнеборец на месте атаки, фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, мы сообщали, что вечером 31 декабря в Киеве звучала воздушная тревога. Также мы писали, что в ночь на 31 декабря россияне атаковали Белую Церковь.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы дроны атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
