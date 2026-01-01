Атака дронов на Одессу в новогоднюю ночь

Огнеборец тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

В новогоднюю ночь Россия осуществила несколько волн атак беспилотниками по Одесской области. Под удар попали объекты энергетической и жилой инфраструктуры. В Одессе зафиксировали повреждения жилых домов и пожары. По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Последствия атак

Враг атаковал регион ударными дронами в несколько волн. Основными целями стали объекты энергетики и гражданская застройка. В результате попаданий возникли масштабные пожары. В Одессе поврежден двухэтажный жилой дом. Также беспилотник попал в квартиру на 17-м этаже многоэтажки. Детонации не произошло, жители не пострадали. Кроме того, повреждения получил легковой автомобиль.

Огнеборец тушит масштабный пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Пожарный на месте атаки. фото: ГСЧС Одесской области

Работу спасателей в течение ночи осложняли повторные воздушные тревоги. Несмотря на это, все пожары удалось ликвидировать. На местах работали спасатели, коммунальные службы и другие подразделения. По информации ГСЧС, к ликвидации последствий привлекали 14 единиц техники и 55 пожарных.

Спасатели ликвидируют последствия обстрела. Фото: ГСЧС Одесской области

Чрезвычайники тушат пламя среди завалов, фото: ГСЧС Одесской области

Огнеборец на месте атаки, фото: ГСЧС Одесской области

