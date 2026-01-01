Новогодняя атака РФ по Одессе — последствия и помощь

Тушение пожара. Фото иллюстративное архивное: ГСЧС Украины

В новогоднюю ночь 31 декабря российские войска атаковали Одессу несколькими волнами ударных беспилотников. В результате вражеской атаки в городе из-за падения обломков дронов возникли возгорания на объектах инфраструктуры, а также были повреждены жилые дома.

Об этом сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак.

Россия атаковала Одессу в новогоднюю ночь

По информации МВА, все пожары удалось быстро потушить.

Кроме последствий атаки, 31 декабря город получил поддержку от других общин страны. В ближайшее время Одесса должна получить автобусы из Львова, Николаева, Мариуполя, Житомира и Кропивницкого.

Также в городе официально начало работу новое добровольческое формирование территориальной громады "Одесса". Сергей Лысак сообщил, что подразделение уже заступило на дежурство. Добровольцы имеют боевой опыт и в первую же ночь после создания успешно обеспечили оборону закрепленного участка.

Напомним, в Киевской области также раздавались громкие взрывы в результате российских атак.

