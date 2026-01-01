Відео
Україна
Одеса зазнала атак дронів у новорічну ніч і отримає допомогу

Одеса зазнала атак дронів у новорічну ніч і отримає допомогу

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 07:59
Новорічна атака РФ по Одесі — наслідки і допомога
Гасіння пожежі. Фото ілюстративне архівне: ДСНС України

У новорічну ніч 31 грудня російські війська атакували Одесу кількома хвилями ударних безпілотників. Внаслідок ворожої атаки в місті через падіння уламків дронів виникли займання на об'єктах інфраструктури, а також було пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

Читайте також:

Росія атакувала Одесу у новорічну ніч

За інформацією МВА, всі пожежі вдалося швидко загасити. 

Крім наслідків атаки, 31 грудня місто отримало підтримку від інших громад країни. Найближчим часом Одеса має отримати автобуси зі Львова, Миколаєва, Маріуполя, Житомира та Кропивницького. 

Також у місті офіційно розпочало роботу нове добровольче формування територіальної громади "Одеса". Сергій Лисак повідомив, що підрозділ уже заступив на чергування. Добровольці мають бойовий досвід і в першу ж ніч після створення успішно забезпечили оборону закріпленої ділянки.

Нагадаємо, у Київській області також лунали гучні вибухи внаслідок російських атак.

Також читайте на Новини.LIVE про найжорстокіші атаки Росії по Одесі у 2025 році.

Одеса пожежа вибух безпілотники обстріли дрони
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
