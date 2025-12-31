Обстріли Одещини у 2025: наслідки обстрілів за рік

Наслідки однієї з атак. Фото: Новини.LIVE

У 2025 році Одеса і Одещина зазнали численних атак російських безпілотників і ракет. Руйнування торкнулися житлових будинків, шкіл, дитсадків, лікарень та інфраструктури портів. Загинули десятки людей, сотні отримали поранення, багато будівель пошкоджені або зруйновані.

В останній день року журналісти Новини.LIVE вирішили пригадати найгучніші атаки на Одещину.

Статистика атак

Російські обстріли для Одещини вже давно стали щоденною реальністю. У 2025 році в області зафіксували щонайменше 579 повідомлень про вибухи, спричинені застосуванням різних типів озброєння — від дронів-камікадзе до крилатих і балістичних ракет. Унаслідок бойових дій за цей період загинули 53 цивільні людини, поранення отримали понад 283 особи, з яких 139 проходили стаціонарне лікування, ще 138 — лікувалися амбулаторно. Серед постраждалих — щонайменше 17 дітей, 12 з них перебували в лікарнях.

Інтенсивність ударів по регіону зросла, особливо наприкінці року. За 2025 рік зафіксовано 90 комбінованих атак по портовій інфраструктурі, що вдвічі більше, ніж торік. Загалом від початку року в Одеській області пролунало майже 800 повітряних тривог, а їхня сумарна тривалість перевищила 30 днів, тобто понад місяць життя регіон провів під сиренами.

Удари по мосту в Маяках

У районі села Маяки російські війська неодноразово завдавали ударів по автомобільному мосту на трасі Одеса — Рені, яка є однією з ключових транспортних артерій півдня України. Під час однієї з атак безпілотник влучив у цивільний автомобіль. Загинула жінка, ще троє дітей дістали поранення та були госпіталізовані. Через пошкодження переправи рух транспорту на цій ділянці неодноразово ускладнювався або тимчасово обмежувався. Після проведення відновлювальних робіт проїзд мостом частково відновлювали, однак загроза повторних атак зберігається.

Пошкодження моста в Маяках. Фото: Віктор Микита/Telegram

Комунальники на місці удару в Маяках. Фото: Віктор Микита/Telegram

Блекаут на Одещині

Російські війська неодноразово атакували енергетичну інфраструктуру регіону. Пошкоджено десятки підстанцій. У ніч на 13 грудня Одещину масовано атакували російські ракети та ударні безпілотники. Значно пошкоджено енергетичну інфраструктуру — частина районів залишилася без світла, води та тепла. Руйнування зачепили житлові будинки, склади та інші цивільні об’єкти. Постраждали три людини. Пожежі оперативно ліквідували рятувальні служби. Однак перебої з комунікаціями вплинули на життя тисяч людей. Роботи з відновлення інфраструктури тривають й досі.

Будинок в Одесі під час блекауту. Фото: Новини.LIVE

Люди у Пункті Незламності. Фото: Новини.LIVE

Атаки на порти

Упродовж 2025 року російські війська систематично атакували порти Одещини, зокрема Одесу, Чорноморськ, Південний та Ізмаїл. Ударними безпілотниками та ракетами "Іскандер‑М" ворог пошкоджував причали, зернові склади, резервуари для олії та судна, спричиняючи пожежі та руйнування інфраструктури. Унаслідок атаки на порт "Південний" було пошкоджено резервуари для зберігання олії на одному із підприємств, а також цивільне судно з зерном під панамським прапором. В Ізмаїлі 17 листопада дрони влучили в портові причали та цивільні судна, зокрема турецький танкер зі зрідженим газом, який загорівся, але екіпаж евакуювали без травм.

Пошкодження в порту на Одещині. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Внаслідок атак частина обладнання та продукції, зокрема олія та зерно, була знищена, що призвело до тимчасових проблем з логістикою та експортуванням продукції з регіону. Частина портових потужностей працює на зниженій потужності або залишається недоступною для вантажних операцій.

Пожежа на судні в Ізмаїлі. Фото: скриншот з відео

В портах Одещини за 2025 рік зафіксовано понад 10 атак на судна. Під ударами опинилися щонайменше 17 суден. Атаки здійснювалися балістичними ракетами, ударними безпілотниками, морськими мінами та катерами-камікадзе. Найчастіше обстріли фіксували в портах Одеси, Чорноморська, Ізмаїла, а також у гирлі Дунаю та прибережній акваторії Чорного моря.

Удар по готелю "Bristol"

Ввечері 31 січня російська армія атакувала історичний центр Одеси. Внаслідок удару балістики частково зруйновано будівлю готелю "Брістоль". Також пошкоджено філармонію, два музеї та ще 15 інших історичних пам'яток. В той день поранення отримали щонайменше 7 осіб. Всі були у стані середньої тяжкості. Серед людей, які були в епіцентрі удару — норвезькі дипломати.

Вибиті вікна у філармонії. Фото: Новини.LIVE

Чорноморськ під прицілом

У Чорноморську на Одещині російські війська завдали удару по місцевому ринку. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще щонайменше десятеро отримали поранення, серед них — дитина. Через влучання виникла пожежа, яку згодом ліквідували рятувальники. Також пошкоджено торговельні павільйони, припарковані автомобілі та будівлі поруч.

Наслідки удару по ринку. Фото: Новини.LIVE

Війна проти дітей

У ніч на 19 лютого росіяни масовано атакували дронами Одесу. Без світла і опалення залишилися 14 шкіл, 13 дитячих садочків та понад 500 будинків. Суттєво пошкоджені дитяча поліклініка та дитсадок. Відомо про чотирьох постраждалих, серед них — дитина. Всіх госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Пошкоджена дитяча поліклініка в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Удар по пологовому та зоопарку

Вночі, 10 червня РФ здійснила ще один масований удар по місту. Пошкоджено житлові будинки, будівлю пологового будинку, станцію екстреної медичної допомоги, приватну медичну клініку, спортивний комплекс, зоопарк, будівлю залізничного вокзалу, а також автомобілі містян. Дві людини загинули, ще дев'ятеро отримали поранення.

Зруйнований будинок після удару. Фото: Новини.LIVE

Під час атаки в Одеському зоопарку "прилетіло" у технічний відділ. Основний удар прийшовся на територію між приміщенням віварію і сіносховищем, яке тепер потребує серйозного ремонту. На жаль, від вибуху загинув домашній баранчик. Інші звірі не постраждали.

Уламки на вулиці після удару. Фото: Новини.LIVE

Влучання у багатоповерхівку

У ніч на 1 травня Одеса опинилася під масованим ударом безпілотників. Пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі. На місцях влучань спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували вогнеборці. В ту ніч загинули 2 людини, ще 15 — отримали поранення.

Будинок, в якиу влучив дрон. Фото: Новини.LIVE

Удар по "Привозу"

У ніч на 24 липня 2025 року російські війська завдали удару безпілотниками по Одесі, влучивши й у історичний ринок "Привоз" у центрі міста. Це один із найстаріших і найвідоміших ринків України. Який є важливою частиною історичного центру та повсякденного життя одеситів. Через атаку виникла пожежа, кілька торговельних павільйонів згоріли, а ті що вціліли — пошкоджено.

Пошкодження на ринку "Привоз" в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Окрім ринку, у цей день, постраждали житлові будівлі та інші об’єкти цивільної інфраструктури в центральній частині Одеси. Руйнувань зазнали понад 60 приватних і багатоквартирних будинків, дитячий садок, школи та Палац дитячої творчості. У центральній частині міста, зокрема на Приморському бульварі, безпілотник влучив у пішохідну частину, пошкодивши фасади історичних будівель, ліхтарі та лавки. Загалом пошкоджено сім пам’яток архітектури, чотири з яких мають національне значення й розташовані в історичному центрі Одеси, що перебуває під охороною ЮНЕСКО. Внаслідок обстрілу загинув 32-річний чоловік, ще п’ятеро людей отримали поранення.

Зруйнований будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Атака на центр Одеси

На світанку 17 червня Росія атакувала Одесу дронами, внаслідок чого загинули двоє людей, зокрема 60-річна жінка, знайдена під завалами. Ще 17 осіб отримали поранення, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Ворожий удар спричинив пожежі та руйнування житлових будинків, дитсадка та гаражів, а також повністю знищив адміністративний корпус унікального інклюзивно-ресурсного центру №1. У центрі, що опікувався дітьми з особливими потребами, загинули дві тварини-терапевти, які допомагали вихованцям в адаптації. Персонал закладу не постраждав.

Будинок в якому загинула жінка. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок чергової атаки на Одесу 20 червня постраждали 14 людей, серед яких троє рятувальників — вони потрапили під завал конструкцій під час гасіння пожежі. Масштабні займання виникли у чотириповерховому будинку, де врятували трьох людей. Крім того, російський дрон влучив у ЖК "Апельсин". На місці спалахнула масштабна пожежа. Звідти евакуювали близько 600 жителів. Загалом пошкоджено п'ять будинків та три автомобілі.

Наслідки влучання в ЖК "Апельсин". Фото: ДСНС Одещини

