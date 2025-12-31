Відео
Головна Одеса Уламки дрона знищили вантаж Нової пошти на Одещині

Уламки дрона знищили вантаж Нової пошти на Одещині

Дата публікації: 31 грудня 2025 13:30
Атака на Одещину: згоріли посилки Нової пошти
Пожежа на "Новій пошті". Фото: ДСНС Одещини

У ніч на 31 грудня під час масованої атаки на Одещину уламки ворожого дрона впали на територію автодвору сортувального термінала Нової пошти. Люди не постраждали, адже працівники вчасно спустилися в укриття. Водночас вибух спричинив пожежу вантажного причепа з посилками.

Про це повідомили в пресслужбі Нової пошти.

Читайте також:

Удар по пошті

Інцидент стався під час нічної атаки дронами-камікадзе. Уламки безпілотника влучили на територію автодвору сортувального термінала Нової пошти в Одеській області. Внаслідок цього зайнявся причеп вантажного автомобіля компанії. У причепі перебували 110 посилок із загальною оголошеною вартістю 2,3 млн грн. Усі відправлення повністю знищені вогнем.

Компанія повідомила, що компенсує клієнтам втрату посилок та вже зв’язується з отримувачами для оформлення відшкодування. У Новій пошті наголосили, що під час атаки всі працівники були в укритті, тому жоден співробітник не постраждав.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як одесити пережили атаку в ніч на 31 грудня. Також ми писали про те, в якому стані постраждалі внаслідок удару по місту.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
