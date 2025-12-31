Атака на Одесскую область: сгорели посылки Новой почты

Пожар на "Новой почте". Фото: ГСЧС Одесской области

В ночь на 31 декабря во время массированной атаки в Одесской области обломки вражеского дрона упали на территорию автодвора сортировочного терминала Новой почты. Люди не пострадали, ведь работники вовремя спустились в укрытие. В то же время взрыв вызвал пожар грузового прицепа с посылками.

Об этом сообщили в пресс-службе Новой почты.

Удар по почте

Инцидент произошел во время ночной атаки дронами-камикадзе. Обломки беспилотника попали на территорию автодвора сортировочного терминала Новой почты в Одесской области. В результате этого загорелся прицеп грузового автомобиля компании. В прицепе находились 110 посылок с общей объявленной стоимостью 2,3 млн грн. Все отправления полностью уничтожены огнем.

Компания сообщила, что компенсирует клиентам потерю посылок и уже связывается с получателями для оформления возмещения. В Новой почте отметили, что во время атаки все работники были в укрытии, поэтому ни один сотрудник не пострадал.

