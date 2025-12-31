Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Ночная атака на Одессу — первые фото последствий

Ночная атака на Одессу — первые фото последствий

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 09:09
Атака на Одессу ночью: пожары, раненые и обесточивание
Дом, который пострадал во время атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Ночью, 31 декабря, Одесса снова оказалась под массированной атакой со стороны России. Повреждены жилые дома и городская инфраструктура. В двух районах зафиксированы попадания в многоэтажки, есть раненые, среди них дети. Часть города осталась без света, воды и тепла.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Реклама
Читайте также:

Последствия атаки

В результате атаки, в ночь на 31 декабря, в Одессе повреждена жилая, логистическая и энергетическая инфраструктура. Попадания зафиксировали в двух районах города. В одном из многоэтажных домов возник пожар в квартирах со второго по шестой этажи. Частично разрушен фасад на пятом и шестом этажах. Чрезвычайники спасли восемь человек, среди них — один ребенок.

Окупанти атакували Одесу дронами
Пожар в доме после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

По предварительной информации, пострадали шесть человек, из них трое — дети. Среди раненых — младенец в возрасте 7 месяцев, 14-летний парень и 8-летняя девочка. Они в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

окупанти масовано атакували Одесу
Спасатели выводят человека из дома. Фото: ГСЧС Одесской области

Кроме этого, повреждены фасады и остекление нескольких многоэтажных домов. Огнем уничтожены или повреждены гражданские автомобили. На местах продолжается обследование зданий.

Окупанти атакували Одесу дронами
Горящий грузовик после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

В части города отсутствует электроснабжение. На отдельных объектах критической инфраструктуры проводят восстановительные работы, из-за чего некоторые жители временно остались без воды и тепла.

окупанти масовано атакували Одесу
Психолог беседует с жителями. Фото: ГСЧС Одесской области

На месте работали психологи ГСЧС и Национальной полиции. Также развернули мобильные пункты несокрушимости. К ликвидации последствий привлекли 24 единицы техники и 83 спасателя. Также работали добровольные пожарные — одна единица техники и четыре специалиста. Коммунальные службы и оперативные штабы продолжают работу, жителям предоставляют консультации по получению помощи и компенсаций.

Окупанти атакували Одесу дронами
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, мы сообщали, что 30 декабря Россия несколько раз обстреляла портовую инфраструктуру в Одесской области. Также мы писали о том, сколько целей сбили силы ПВО этой ночью.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы дроны атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации