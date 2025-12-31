Атака на Одессу ночью: пожары, раненые и обесточивание

Дом, который пострадал во время атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Ночью, 31 декабря, Одесса снова оказалась под массированной атакой со стороны России. Повреждены жилые дома и городская инфраструктура. В двух районах зафиксированы попадания в многоэтажки, есть раненые, среди них дети. Часть города осталась без света, воды и тепла.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Последствия атаки

В результате атаки, в ночь на 31 декабря, в Одессе повреждена жилая, логистическая и энергетическая инфраструктура. Попадания зафиксировали в двух районах города. В одном из многоэтажных домов возник пожар в квартирах со второго по шестой этажи. Частично разрушен фасад на пятом и шестом этажах. Чрезвычайники спасли восемь человек, среди них — один ребенок.

Пожар в доме после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

По предварительной информации, пострадали шесть человек, из них трое — дети. Среди раненых — младенец в возрасте 7 месяцев, 14-летний парень и 8-летняя девочка. Они в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Спасатели выводят человека из дома. Фото: ГСЧС Одесской области

Кроме этого, повреждены фасады и остекление нескольких многоэтажных домов. Огнем уничтожены или повреждены гражданские автомобили. На местах продолжается обследование зданий.

Горящий грузовик после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

В части города отсутствует электроснабжение. На отдельных объектах критической инфраструктуры проводят восстановительные работы, из-за чего некоторые жители временно остались без воды и тепла.

Психолог беседует с жителями. Фото: ГСЧС Одесской области

На месте работали психологи ГСЧС и Национальной полиции. Также развернули мобильные пункты несокрушимости. К ликвидации последствий привлекли 24 единицы техники и 83 спасателя. Также работали добровольные пожарные — одна единица техники и четыре специалиста. Коммунальные службы и оперативные штабы продолжают работу, жителям предоставляют консультации по получению помощи и компенсаций.

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, мы сообщали, что 30 декабря Россия несколько раз обстреляла портовую инфраструктуру в Одесской области.