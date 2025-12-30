РФ нанесла повторный удар по портовой инфраструктуре Одесской области - детали

РФ нанесла повторный удар по портовой инфраструктуре Одесчины
Через несколько часов после утренней атаки Россия нанесла повторный дроновой удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате произошло возгорание резервуаров с маслом.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер во вторник, 30 декабря.
Россия атакует Одесскую область
В результате попадания ударного дрона по одному из портовых предприятий произошло возгорание резервуаров с маслом, которое оперативно ликвидировано спасателями.
"Обошлось без пострадавших. Правоохранители фиксируют очередное военное преступление Российской Федерации против гражданской инфраструктуры", — отметил Кипер.
Это произошло после того, как сегодня утром российская армия массированно атаковала Одесскую область ударными БПЛА. Несмотря на активную работу ПВО, попадания вызвали повреждения инфраструктуры в Одесском районе — один человек пострадал. Также от удара пострадало гражданское судно в порту.
Напомним, что в Одесской области 30 декабря был слышен взрыв. Россия атаковала регион ударными дронами.
Ранее мы также информировали, что в Одесской области возникли серьезные проблемы с поставками электроэнергии. РФ непрерывно атакует объекты энергетики в регионе.
