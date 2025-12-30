Видео
Главная Одесса На Одесчине прогремели взрывы — какая угроза

На Одесчине прогремели взрывы — какая угроза

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 16:01
В Одесской области были слышны взрывы, сегодня, 30 декабря
Дым в небе. Фото иллюстративное: depositphotos

Сегодня, 30 декабря, в Одесской области был слышен взрыв. Враг атакует регион ударными дронами. Вероятно работало ПВО. Сейчас о последствиях ничего не известно.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:
на Одещині пролунали вибухи
Сообщение о движении дронов. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одесской области

Сегодня, 30 декабря, в Одессе были слышны взрывы. Враг в очередной раз за день атакует регион дронами с Черного моря. Вероятно, работает ПВО. Воздушные силы сообщали о движении дронов в направлении Черноморска/Овидиополя. Тревогу объявили в 15:42, взрывы раздавались около 15:56. отбой объявили в 15:58 Информации о последствиях по состоянию на сейчас нет.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Напомним, мы сообщали, что Россия атаковала Запорожье — после удара вспыхнул пожар. Также мы писали, что утром российские войска обстреляли Одесскую область дронами — повреждена припортовая инфраструктура.

Одесса взрыв Одесская область обстрелы Новости Одессы дрон-камикадзе
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
