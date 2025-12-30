На Одещині було чутно вибухи, сьогодні, 30 грудня

Термінова новина

Сьогодні, 30 грудня, на Одещині було чутно вибух. Ворог атакує регіон ударними дронами. Ймовірно працювало ППО. Наразі про наслідки нічого не відомо.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.