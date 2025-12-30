Атака дронів по Одещині: пошкоджені порт і підприємство

Рятувальник гасить пожежу після атаки. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

Вранці російські війська знову масовано атакували Одеську область ударними безпілотниками. Попри роботу протиповітряної оборони, в Одеському районі зафіксували пошкодження промислової та портової інфраструктури. Постраждало одне підприємство і цивільне судно. Одна людина поранена.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Наслідки атаки

За інформацією очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, під час атаки були пошкоджені промислові об’єкти та портова інфраструктура в Одеському районі. Влучання зафіксували по промисловому підприємству — там пошкоджено порожні резервуари для зберігання олії. Внаслідок удару постраждала одна людина. Також пошкоджень зазнало цивільне судно, яке перебувало на території порту. Загорянь не сталося, інформації про загиблих немає. На місцях працюють екстрені та спеціальні служби, правоохоронці фіксують наслідки обстрілу.

Нічний удар

Крім того, у ніч на 30 грудня 2025 року сили протиповітряної оборони півдня України знищили 25 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів. Також зафіксовано атаку балістичною ракетою "Іскандер-М", яку ворог запустив із території тимчасово окупованого Криму по території Одещини.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Росія атакувала Запоріжжя — на місці була пожежа. Також ми писали про те, скільки цілей цієї ночі збили в небі над Україною.