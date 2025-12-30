Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Утренняя атака в Одесчины — стали известны последствия

Утренняя атака в Одесчины — стали известны последствия

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 13:46
Атака дронов по Одесской области: повреждены порт и предприятие
Спасатель тушит пожар после атаки. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

Утром российские войска снова массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Несмотря на работу противовоздушной обороны, в Одесском районе зафиксировали повреждения промышленной и портовой инфраструктуры. Пострадало одно предприятие и гражданское судно. Один человек ранен.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Реклама
Читайте также:

Последствия атаки

По информации главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, во время атаки были повреждены промышленные объекты и портовая инфраструктура в Одесском районе. Попадание зафиксировали по промышленному предприятию — там повреждены пустые резервуары для хранения масла. В результате удара пострадал один человек. Также повреждения получило гражданское судно, которое находилось на территории порта. Возгораний не произошло, информации о погибших нет. На местах работают экстренные и специальные службы, правоохранители фиксируют последствия обстрела.

Зранку РФ атакувала Одещину дронами
Последствия атаки на Одесскую область. Фото: Олег Кипер/Telegram

Ночной удар

Кроме того, в ночь на 30 декабря 2025 года силы противовоздушной обороны юга Украины уничтожили 25 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов. Также зафиксирована атака баллистической ракетой "Искандер-М", которую враг запустил с территории временно оккупированного Крыма по территории Одесской области.

Напомним, мы сообщали, что Россия атаковала Запорожье — на месте был пожар. Также мы писали о том, сколько целей этой ночью сбили в небе над Украиной.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы дроны атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации