Атака дронов по Одесской области: повреждены порт и предприятие

Утром российские войска снова массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Несмотря на работу противовоздушной обороны, в Одесском районе зафиксировали повреждения промышленной и портовой инфраструктуры. Пострадало одно предприятие и гражданское судно. Один человек ранен.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Последствия атаки

По информации главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, во время атаки были повреждены промышленные объекты и портовая инфраструктура в Одесском районе. Попадание зафиксировали по промышленному предприятию — там повреждены пустые резервуары для хранения масла. В результате удара пострадал один человек. Также повреждения получило гражданское судно, которое находилось на территории порта. Возгораний не произошло, информации о погибших нет. На местах работают экстренные и специальные службы, правоохранители фиксируют последствия обстрела.

Ночной удар

Кроме того, в ночь на 30 декабря 2025 года силы противовоздушной обороны юга Украины уничтожили 25 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов. Также зафиксирована атака баллистической ракетой "Искандер-М", которую враг запустил с территории временно оккупированного Крыма по территории Одесской области.

