Україна
Восстановление электроподстанций — Одесчине необходимо 2 года

Восстановление электроподстанций — Одесчине необходимо 2 года

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 14:23
Восстановление электроподстанций в Одесской области продлится до двух лет
Уничтоженная подстанция. Фото иллюстративное: Владимир Кудрицкий/Facebook

Одесская область постоянно страдает от ударов РФ. Оккупанты непрерывно атакуют объекты энергетики в регионе, некоторые из них — уничтожены полностью. Из-за этого возникли серьезные проблемы с поставками электроэнергии.

Об этом в эфире канала "КШДУ Media" рассказал генеральный директор ДТЭК Одесские электросети Дмитрий Григорьев.

Читайте также:

Восстановление объектов ДТЭК

Полное восстановление пораженных подстанций в Одесской области может занять до двух лет. По словам Дмитрия Григорьева, после вражеских обстрелов в Одесской области остаются обесточенными около 48 тысяч клиентов. Часть из них планируют подключить уже в ближайшее время, ведь работы находятся на активной стадии.

"Для того, чтобы запитать этих потребителей, времени нужно уже не очень много. Но чтобы полностью восстановить пораженные подстанции в Одесской области, нужно от одного до двух лет", — отметил гендиректор ДТЭК.

Он также сообщил, что энергосистему региона систематически атакуют. До массированного удара 13 декабря, когда без света осталось около 60% области, в Одесской области уже были повреждены 20 подстанций.

Отдельной проблемой остается изготовление оборудования. По словам Григорьева, дольше всего производят трансформаторы — этот процесс длится от шести до восьми месяцев, и на такое оборудование существует очередь.

Напомним, мы сообщали о том, почему в Одесской области не вводят графики отключений света. Также мы писали, что из-за проблем со светом в Одессе не работает электротранспорт.

Одесса Одесская область Новости Одессы восстановление свет подстанция
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
