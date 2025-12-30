Восстановление электроподстанций в Одесской области продлится до двух лет

Уничтоженная подстанция. Фото иллюстративное: Владимир Кудрицкий/Facebook

Одесская область постоянно страдает от ударов РФ. Оккупанты непрерывно атакуют объекты энергетики в регионе, некоторые из них — уничтожены полностью. Из-за этого возникли серьезные проблемы с поставками электроэнергии.

Об этом в эфире канала "КШДУ Media" рассказал генеральный директор ДТЭК Одесские электросети Дмитрий Григорьев.

Восстановление объектов ДТЭК

Полное восстановление пораженных подстанций в Одесской области может занять до двух лет. По словам Дмитрия Григорьева, после вражеских обстрелов в Одесской области остаются обесточенными около 48 тысяч клиентов. Часть из них планируют подключить уже в ближайшее время, ведь работы находятся на активной стадии.

"Для того, чтобы запитать этих потребителей, времени нужно уже не очень много. Но чтобы полностью восстановить пораженные подстанции в Одесской области, нужно от одного до двух лет", — отметил гендиректор ДТЭК.

Он также сообщил, что энергосистему региона систематически атакуют. До массированного удара 13 декабря, когда без света осталось около 60% области, в Одесской области уже были повреждены 20 подстанций.

Отдельной проблемой остается изготовление оборудования. По словам Григорьева, дольше всего производят трансформаторы — этот процесс длится от шести до восьми месяцев, и на такое оборудование существует очередь.

