Україна
Одесчина без света — ситуация на электросетях после атак

Одесчина без света — ситуация на электросетях после атак

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 09:53
Почему Арциз в Одесской области 12 суток был без света - объяснение эксперта
Разрушенная подстанция в Арцизе. Фото: скриншот из видео

Длительные обесточивания на юге Одесской области стали следствием устаревшей энергосети и постоянных ударов по ключевым узлам. В Арцизе света не было 12 суток, однако такой срок ремонта — это скорее хороший показатель. Ведь энергетики фактически восстановили систему с нуля.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил энергетический эксперт Андрей Закревский.

Читайте также:

Ситуация в энергосистеме

Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский пояснил, что Одесская область вместе с Кировоградщиной является "концовками" старых советских энергосетей. Именно это делает регион особенно уязвимым к атакам и авариям. По его словам, в области годами оставались только два основных трансформаторных узла, по которым системно наносят удары. Сейчас таких критических точек уже пять, но для стабильной работы сети их должно было быть минимум семь-девять.

Закревский отметил, что масштабы повреждений были критическими. Фактически речь шла не о латании, а о полной перестройке отдельных участков.

"То, что за 12 суток все отремонтировали, — это огромная заслуга одесских энергетиков. По сути, систему выстроили заново. С учетом того, что враг делает с Одесской областью, это очень хороший результат", — отметил эксперт.

Андрей Закревский добавил, что быстрого и простого решения нет. Из-за постоянных ударов по центральным узлам региона придется менять подход к энергопотреблению. Он отметил, что в других регионах Украины ситуация лучше, ведь там уже переходят на разветвленные и менее уязвимые сети с низким напряжением.

"К сожалению, выбора почти нет. Нужно развивать солнечную энергетику и тепловые насосы. Это путь, который позволяет разгрузить сети", — пояснил Закревский.

Напомним, мы сообщали о том, что в Одессе более 2 недель не курсирует электротранспорт, из-за проблем со светом. Также мы писали о том, будет ли электроснабжение в новогоднюю ночь.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
