Україна
Головна Одеса Одещина без світла — ситуація на електромережах після атак

Одещина без світла — ситуація на електромережах після атак

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 09:53
Чому Арциз на Одещині 12 діб був без світла — пояснення експерта
Зруйнована підстанція в Арцизі. Фото: скриншот з відео

Тривалі знеструмлення на півдні Одещини стали наслідком застарілої енергомережі та постійних ударів по ключових вузлах. В Арцизі світла не було 12 діб, однак такий термін ремонту — це радше хороший показник. Адже енергетики фактично відновили систему з нуля.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив енергетичний експерт Андрій Закревський.

Читайте також:

Ситуація в енергосистемі

Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський пояснив, що Одещина разом із Кіровоградщиною є "кінцівками" старих радянських енергомереж. Саме це робить регіон особливо вразливим до атак і аварій. За його словами, в області роками залишалися лише два основні трансформаторні вузли, по яких системно завдають ударів. Зараз таких критичних точок уже п’ять, але для стабільної роботи мережі їх мало бути щонайменше сім–дев’ять.

Закревський наголосив, що масштаби пошкоджень були критичними. Фактично мова йшла не про латання, а про повну перебудову окремих ділянок.

"Те, що за 12 діб усе відремонтували, — це величезна заслуга одеських енергетиків. По суті, систему збудували заново. З урахуванням того, що ворог робить з Одещиною, це дуже хороший результат", — зазначив експерт.

Андрій Закревський додав, що швидкого та простого рішення немає. Через постійні удари по центральних вузлах регіону доведеться змінювати підхід до енергоспоживання. Він зауважив, що в інших регіонах України ситуація краща, адже там уже переходять на розгалужені та менш вразливі мережі з нижчою напругою.

"На жаль, вибору майже немає. Потрібно розвивати сонячну енергетику та теплові насоси. Це шлях, який дозволяє розвантажити мережі", — пояснив Закревський.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що в Одесі понад 2 тижні не курсує електротранспорт, через проблеми зі світлом. Також ми писали про те, чи буде електропостачання у новорічну ніч.

Одеса Одеська область Новини Одеси відновлення енергетика світло
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
