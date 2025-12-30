Аварійні відключення світла в Одесі тривають

Електротранспорт стоїть — ситуація зі світлом в Одесі
В Одесі продовжують діяти аварійні відключення електроенергії через пошкодження енергосистеми. Обмеження пов’язані з наслідками російських ударів по інфраструктурі. Через дефіцит потужності в місті вже понад два тижні не працює електротранспорт. Водночас критичні системи життєзабезпечення функціонують у звичному режимі.
Про це зранку, 30 грудня, повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
Аварійні відключення
За словами Сергія Лисака, енергосистема зазнала пошкоджень унаслідок ворожих обстрілів, тому ДТЕК змушений застосовувати екстрені обмеження. Системи життєзабезпечення міста працюють у штатному режимі. Одним із найвідчутніших наслідків енергетичної кризи залишається повна зупинка міського електротранспорту. Трамваї та тролейбуси в Одесі не курсують уже понад два тижні. Відновлення руху можливе лише після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Паралельно з відновленням мереж у місті тривають роботи з благоустрою. Комунальні служби розчищають дороги від повалених вітром дерев та обробляють проїжджу частину протиожеледними засобами. Роботи проводять у посиленому режимі.
Нагадаємо, ми повідомяли про те, як в Одесі сьогодні вимикатимуть світло. Також ми писали про те, чи будуть українці зі світлом у новорічну ніч.
