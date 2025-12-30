Аварійні відключення світла в Одесі тривають

Тролейбус на дорогах Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі продовжують діяти аварійні відключення електроенергії через пошкодження енергосистеми. Обмеження пов’язані з наслідками російських ударів по інфраструктурі. Через дефіцит потужності в місті вже понад два тижні не працює електротранспорт. Водночас критичні системи життєзабезпечення функціонують у звичному режимі.

Про це зранку, 30 грудня, повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Реклама

Читайте також:

Аварійні відключення

За словами Сергія Лисака, енергосистема зазнала пошкоджень унаслідок ворожих обстрілів, тому ДТЕК змушений застосовувати екстрені обмеження. Системи життєзабезпечення міста працюють у штатному режимі. Одним із найвідчутніших наслідків енергетичної кризи залишається повна зупинка міського електротранспорту. Трамваї та тролейбуси в Одесі не курсують уже понад два тижні. Відновлення руху можливе лише після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Паралельно з відновленням мереж у місті тривають роботи з благоустрою. Комунальні служби розчищають дороги від повалених вітром дерев та обробляють проїжджу частину протиожеледними засобами. Роботи проводять у посиленому режимі.

Нагадаємо, ми повідомяли про те, як в Одесі сьогодні вимикатимуть світло. Також ми писали про те, чи будуть українці зі світлом у новорічну ніч.