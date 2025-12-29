Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Додаткові відключення світла в Одесі — де вимкнули сьогодні

Додаткові відключення світла в Одесі — де вимкнули сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 09:53
Відключення електроенергії в Одесі 29 грудня: планові ремонти та аварійні вимкнення через обстріли
Фахівці перевіряють енергообладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 29 грудня, в Одесі тимчасово припинили подачу електроенергії у зв’язку з плановими ремонтними роботами. Водночас у місті продовжуються аварійні відключення через минулі обстріли регіону. Фахівці енергетичної сфери працюють над усуненням наслідків останніх ракетних і дронових атак, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

Про це повідомили на офіційному каналі міста

Реклама
Читайте також:

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Південний РЕМ

  • Варненська, 1-25,
  • Г.Крут, 1-8,
  • Дитяча, 1-6,
  • Інглезі, 2-3,
  • Комарова, 2-6,
  • Люстдорфська дор. 17/4, 27-88,
  • Маршрутна, 1-9,
  • Ромашкова, 71,
  • С.Глодан, 11-19,
  • Є.Танцюри, 2-10,
  • Ак.Філатова, 1-7,
  • пр. Князя Я.Мудрого, 26,
  • Небесної Сотні, 3-4.

Роботи до 17:00.

  • Івасюка, 3,
  • Сонячна, 29,
  • пров. Приморський, 2-4,
  • пр. Свободи, 66-105.

Роботи до 20:00

Аварійні відключення

Через ворожі атаки в Одеському районі, зокрема в Одесі, діють аварійні відключення електроенергії, які вводять як вимушені мережеві обмеження. Вони застосовуються, щоб уникнути масштабних аварій у разі перевантаження мережі. Такі відключення неможливо передбачити заздалегідь — їх вводять при різкому зростанні споживання та скасовують після нормалізації ситуації.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки одесити платитимуть за світло у січні. Також ми писали про те, як зросте вартість паркування для жителів Одеси у новому році.

</</</

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації