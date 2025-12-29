Відключення електроенергії в Одесі 29 грудня: планові ремонти та аварійні вимкнення через обстріли

Додаткові відключення світла в Одесі — де вимкнули сьогодні
Сьогодні, 29 грудня, в Одесі тимчасово припинили подачу електроенергії у зв’язку з плановими ремонтними роботами. Водночас у місті продовжуються аварійні відключення через минулі обстріли регіону. Фахівці енергетичної сфери працюють над усуненням наслідків останніх ракетних і дронових атак, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.
Про це повідомили на офіційному каналі міста.
Де немає світла в Одесі
Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:
Південний РЕМ
- Варненська, 1-25,
- Г.Крут, 1-8,
- Дитяча, 1-6,
- Інглезі, 2-3,
- Комарова, 2-6,
- Люстдорфська дор. 17/4, 27-88,
- Маршрутна, 1-9,
- Ромашкова, 71,
- С.Глодан, 11-19,
- Є.Танцюри, 2-10,
- Ак.Філатова, 1-7,
- пр. Князя Я.Мудрого, 26,
- Небесної Сотні, 3-4.
Роботи до 17:00.
- Івасюка, 3,
- Сонячна, 29,
- пров. Приморський, 2-4,
- пр. Свободи, 66-105.
Роботи до 20:00
Аварійні відключення
Через ворожі атаки в Одеському районі, зокрема в Одесі, діють аварійні відключення електроенергії, які вводять як вимушені мережеві обмеження. Вони застосовуються, щоб уникнути масштабних аварій у разі перевантаження мережі. Такі відключення неможливо передбачити заздалегідь — їх вводять при різкому зростанні споживання та скасовують після нормалізації ситуації.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
