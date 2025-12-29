Відключення електроенергії в Одесі 29 грудня: планові ремонти та аварійні вимкнення через обстріли

Фахівці перевіряють енергообладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 29 грудня, в Одесі тимчасово припинили подачу електроенергії у зв’язку з плановими ремонтними роботами. Водночас у місті продовжуються аварійні відключення через минулі обстріли регіону. Фахівці енергетичної сфери працюють над усуненням наслідків останніх ракетних і дронових атак, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Південний РЕМ

Варненська, 1-25,

Г.Крут, 1-8,

Дитяча, 1-6,

Інглезі, 2-3,

Комарова, 2-6,

Люстдорфська дор. 17/4, 27-88,

Маршрутна, 1-9,

Ромашкова, 71,

С.Глодан, 11-19,

Є.Танцюри, 2-10,

Ак.Філатова, 1-7,

пр. Князя Я.Мудрого, 26,

Небесної Сотні, 3-4.

Роботи до 17:00.

Івасюка, 3,

Сонячна, 29,

пров. Приморський, 2-4,

пр. Свободи, 66-105.

Роботи до 20:00

Аварійні відключення

Через ворожі атаки в Одеському районі, зокрема в Одесі, діють аварійні відключення електроенергії, які вводять як вимушені мережеві обмеження. Вони застосовуються, щоб уникнути масштабних аварій у разі перевантаження мережі. Такі відключення неможливо передбачити заздалегідь — їх вводять при різкому зростанні споживання та скасовують після нормалізації ситуації.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

</</</