Тариф на електроенергію в Одесі у січні 2026 — скільки треба платити

Пенсіонерка рахує оплату комунальних. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У січні 2026 року мешканці Одеси й надалі розраховуватимуться за електроенергію за чинними цінами. Базовий тариф для населення залишається незмінним, водночас двозонний облік дозволяє економити за рахунок дешевшого нічного споживання. Оператори системи розподілу наголошують, що перейти на такий формат може кожен, подавши стандартний пакет документів.

Новини.LIVE роз’яснюють, скільки коштуватиме електроенергія в Одесі у грудні 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Тарифи на електроенергію

Для побутових споживачів в Одесі у січні діє тариф 4,32 грн за кВт⋅год. Його закріплено урядовою постановою, чинною щонайменше до кінця 2025 року. Для власників двозонних лічильників встановлено такі ставки:

нічний період (23:00–07:00) — 2,16 грн за кВт⋅год,

денний тариф — 4,32 грн за кВт⋅год.

Такий режим вигідний родинам, які переносять роботу енергоємної техніки — бойлерів, пральних і посудомийних машин — на нічні години.

Тариф для бізнесу

У 2026 році базова ціна електроенергії для більшості підприємств становитиме 686,23 грн за МВт⋅год без ПДВ. Для компаній "зеленої" електрометалургії передбачено пільгову ставку — 359,55 грн за МВт⋅год (також без ПДВ).

Остаточна ціна для бізнесу залежить від оператора системи розподілу (ОСР) і класу напруги:

перший клас напруги (високовольтні мережі) — нижчий тариф;

другий клас напруги (низьковольтні мережі) — вища вартість.

Як перейти на двозонний облік

Щоб встановити двозонний лічильник, потрібно звернутися до свого оператора системи розподілу електроенергії та подати заяву. Для цього знадобляться:

паспорт,

ідентифікаційний код,

документи на житло,

чинний договір на електропостачання.

Лічильник можна придбати самостійно (за наявності офіційного сертифіката) або замовити у оператора — вже запрограмований під часові зони. Отже, у січні 2026 року одесити мають вибір: платити за стандартною ставкою або скоротити витрати майже вдвічі, споживаючи електроенергію вночі.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чи подорожчає тариф за газ після війни. Також ми писали про те, чи можна отримати пільги на оплату комунальних не за пропискою, а за місцем фактичного проживання.