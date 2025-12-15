Тариф на электроэнергию в Одессе в январе 2026 - сколько надо платить

Пенсионерка считает оплату коммунальных. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В январе 2026 года жители Одессы и в дальнейшем будут рассчитываться за электроэнергию по действующим ценам. Базовый тариф для населения остается неизменным, в то же время двухзонный учет позволяет экономить за счет более дешевого ночного потребления. Операторы системы распределения отмечают, что перейти на такой формат может каждый, подав стандартный пакет документов.

Новини.LIVE разъясняют, сколько будет стоить электроэнергия в Одессе в декабре 2025 года.

Тарифы на электроэнергию

Для бытовых потребителей в Одессе в январе действует тариф 4,32 грн за кВт⋅ч. Он закреплен правительственным постановлением, действующим как минимум до конца 2025 года. Для владельцев двухзонных счетчиков установлены следующие ставки:

ночной период (23:00-07:00) — 2,16 грн за кВт⋅ч,

дневной тариф — 4,32 грн за кВт⋅ч.

Такой режим выгоден семьям, которые переносят работу энергоемкой техники — бойлеров, стиральных и посудомоечных машин — на ночные часы.

Тариф для бизнеса

В 2026 году базовая цена электроэнергии для большинства предприятий составит 686,23 грн за МВт⋅ч без НДС. Для компаний "зеленой" электрометаллургии предусмотрена льготная ставка — 359,55 грн за МВт⋅ч (также без НДС).

Окончательная цена для бизнеса зависит от оператора системы распределения (ОСР) и класса напряжения:

первый класс напряжения (высоковольтные сети) — более низкий тариф;

второй класс напряжения (низковольтные сети) — более высокая стоимость.

Как перейти на двухзонный учет

Чтобы установить двухзонный счетчик, нужно обратиться к своему оператору системы распределения электроэнергии и подать заявление. Для этого понадобятся:

паспорт,

идентификационный код,

документы на жилье,

действующий договор на электроснабжение.

Счетчик можно приобрести самостоятельно (при наличии официального сертификата) или заказать у оператора — уже запрограммированный под часовые зоны. Таким образом, в январе 2026 года у одесситов есть выбор: платить по стандартной ставке или сократить расходы почти вдвое, потребляя электроэнергию ночью.

Напомним, мы сообщали о том, подорожает ли тариф за газ после войны. Также мы писали о том, можно получить льготы на оплату коммунальных не по прописке, а по месту фактического проживания.