Отключения электроэнергии в Одессе 29 декабря: плановые ремонты и аварийные отключения из-за обстрелов

Сегодня, 29 декабря, в Одессе временно прекратили подачу электроэнергии в связи с плановыми ремонтными работами. В то же время в городе продолжаются аварийные отключения из-за прошедших обстрелов региона. Специалисты энергетической сферы работают над устранением последствий последних ракетных и дроновых атак, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.
Об этом сообщили на официальном канале города.
Где нет света в Одессе
Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по следующим адресам:
Южный РЭС
- Варненская, 1-25,
- Г.Крут, 1-8,
- Детская, 1-6,
- Инглези, 2-3,
- Комарова, 2-6,
- Люстдорфская дорога. 17/4, 27-88,
- Маршрутная, 1-9,
- Ромашковая, 71,
- С.Глодан, 11-19,
- Е.Танцюры, 2-10,
- Ак.Филатова, 1-7,
- пр. Князя Я.Мудрого, 26,
- Небесной Сотни, 3-4.
Работы до 17:00.
- Ивасюка, 3,
- Солнечная, 29,
- переулок Приморский, 2-4,
- пр. Свободы, 66-105.
Работы до 20:00
Аварийные отключения
Из-за вражеских атак в Одесском районе, в частности в Одессе, действуют аварийные отключения электроэнергии, которые вводятся как вынужденные сетевые ограничения. Они применяются, чтобы избежать масштабных аварий в случае перегрузки сети. Такие отключения невозможно предусмотреть заранее - их вводят при резком росте потребления и отменяют после нормализации ситуации.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
