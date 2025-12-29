Видео
Главная Одесса Дополнительные отключения света в Одессе — где отключили сегодня

Дополнительные отключения света в Одессе — где отключили сегодня

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 09:53
Отключения электроэнергии в Одессе 29 декабря: плановые ремонты и аварийные отключения из-за обстрелов
Специалисты проверяют энергооборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 29 декабря, в Одессе временно прекратили подачу электроэнергии в связи с плановыми ремонтными работами. В то же время в городе продолжаются аварийные отключения из-за прошедших обстрелов региона. Специалисты энергетической сферы работают над устранением последствий последних ракетных и дроновых атак, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Читайте также:

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по следующим адресам:

Южный РЭС

  • Варненская, 1-25,
  • Г.Крут, 1-8,
  • Детская, 1-6,
  • Инглези, 2-3,
  • Комарова, 2-6,
  • Люстдорфская дорога. 17/4, 27-88,
  • Маршрутная, 1-9,
  • Ромашковая, 71,
  • С.Глодан, 11-19,
  • Е.Танцюры, 2-10,
  • Ак.Филатова, 1-7,
  • пр. Князя Я.Мудрого, 26,
  • Небесной Сотни, 3-4.

Работы до 17:00.

  • Ивасюка, 3,
  • Солнечная, 29,
  • переулок Приморский, 2-4,
  • пр. Свободы, 66-105.

Работы до 20:00

Аварийные отключения

Из-за вражеских атак в Одесском районе, в частности в Одессе, действуют аварийные отключения электроэнергии, которые вводятся как вынужденные сетевые ограничения. Они применяются, чтобы избежать масштабных аварий в случае перегрузки сети. Такие отключения невозможно предусмотреть заранее - их вводят при резком росте потребления и отменяют после нормализации ситуации.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали о том, сколько одесситы будут платить за свет в январе. Также мы писали о том, как вырастет стоимость парковки для жителей Одессы в новом году.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
