Отключения электроэнергии в Одессе 29 декабря: плановые ремонты и аварийные отключения из-за обстрелов

Специалисты проверяют энергооборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 29 декабря, в Одессе временно прекратили подачу электроэнергии в связи с плановыми ремонтными работами. В то же время в городе продолжаются аварийные отключения из-за прошедших обстрелов региона. Специалисты энергетической сферы работают над устранением последствий последних ракетных и дроновых атак, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по следующим адресам:

Южный РЭС

Варненская, 1-25,

Г.Крут, 1-8,

Детская, 1-6,

Инглези, 2-3,

Комарова, 2-6,

Люстдорфская дорога. 17/4, 27-88,

Маршрутная, 1-9,

Ромашковая, 71,

С.Глодан, 11-19,

Е.Танцюры, 2-10,

Ак.Филатова, 1-7,

пр. Князя Я.Мудрого, 26,

Небесной Сотни, 3-4.

Работы до 17:00.

Ивасюка, 3,

Солнечная, 29,

переулок Приморский, 2-4,

пр. Свободы, 66-105.

Работы до 20:00

Аварийные отключения

Из-за вражеских атак в Одесском районе, в частности в Одессе, действуют аварийные отключения электроэнергии, которые вводятся как вынужденные сетевые ограничения. Они применяются, чтобы избежать масштабных аварий в случае перегрузки сети. Такие отключения невозможно предусмотреть заранее - их вводят при резком росте потребления и отменяют после нормализации ситуации.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

