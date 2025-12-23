Парковка в Одессе в январе 2026 года: цены и штрафы

Парковка в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В январе плата за парковку в Одессе не меняется и будет действовать по действующим тарифам. Городские правила предусматривают как льготы для отдельных водителей, так и ощутимые штрафы за нарушения. Система оплаты работает в определенные часы, а контроль за соблюдением правил усиливается.

Новини.LIVE рассказывают, сколько именно придется платить одесситам в начале 2026 года.

Реклама

Читайте также:

Стоимость парковки в Одессе

Цена за один час парковки в Одессе составляет 30 гривен. Этот тариф действует с 1 января 2025 года и остается актуальным в январе 2026-го. Оплата осуществляется только в рабочие дни — с 09:00 до 18:00. Все официальные парковочные площадки обозначены соответствующими знаками. Рассчитаться можно безналично — через QR-коды или сервисы КП "Одестранспарксервис".

Для водителей, которые пользуются парковками постоянно, предусмотрены абонементы:

месячный — 2 500 грн;

годовой — 22 800 грн.

Такой формат значительно снижает среднюю стоимость одного часа стоянки.

Кто может не платить за парковку

Бесплатная парковка в Одессе сохраняется для таких категорий:

людей с инвалидностью и водителей, которые их перевозят;

участников боевых действий;

лиц, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС;

работников дипломатических и международных миссий, которые пользуются служебными авто.

Штрафы за неправильную парковку

За нарушение правил остановки и стоянки предусмотрены следующие санкции:

340 грн — типичные нарушения парковки;

340-510 грн — стоянка авто с ДВС на местах для электрокаров;

680 грн — создание препятствий для движения;

255-510 грн — остановка в зоне запрещающих знаков;

1 020-1 700 грн — парковка на местах для людей с инвалидностью;

20-кратный тариф — пребывание на платной парковке более 10 минут без оплаты (например, 600 грн при тарифе 30 грн/час).

В случае серьезных нарушений автомобиль могут эвакуировать. Это дополнительные расходы — около 2 000 гривен. Если оплатить штраф в течение 10 дней, действует скидка 50%. Зато за неуплату в течение месяца сумма штрафа удваивается, а водителя могут ждать дополнительные ограничения.

Напомним, мы сообщали о том, сколько будет стоить проезд в одесском общественном транспорте в январе. Также мы писали о том, сколько одесситы будут платить за мобильную связь в новом году.