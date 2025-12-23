Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Тариф на парковку — сколько одесситам придется платить с января

Тариф на парковку — сколько одесситам придется платить с января

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 18:50
Парковка в Одессе в январе 2026 года: цены и штрафы
Парковка в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В январе плата за парковку в Одессе не меняется и будет действовать по действующим тарифам. Городские правила предусматривают как льготы для отдельных водителей, так и ощутимые штрафы за нарушения. Система оплаты работает в определенные часы, а контроль за соблюдением правил усиливается.

Новини.LIVE рассказывают, сколько именно придется платить одесситам в начале 2026 года.

Реклама
Читайте также:

Стоимость парковки в Одессе

Цена за один час парковки в Одессе составляет 30 гривен. Этот тариф действует с 1 января 2025 года и остается актуальным в январе 2026-го. Оплата осуществляется только в рабочие дни — с 09:00 до 18:00. Все официальные парковочные площадки обозначены соответствующими знаками. Рассчитаться можно безналично — через QR-коды или сервисы КП "Одестранспарксервис".

Для водителей, которые пользуются парковками постоянно, предусмотрены абонементы:

  • месячный — 2 500 грн;
  • годовой — 22 800 грн.

Такой формат значительно снижает среднюю стоимость одного часа стоянки.

Кто может не платить за парковку

Бесплатная парковка в Одессе сохраняется для таких категорий:

  • людей с инвалидностью и водителей, которые их перевозят;
  • участников боевых действий;
  • лиц, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС;
  • работников дипломатических и международных миссий, которые пользуются служебными авто.

Штрафы за неправильную парковку

За нарушение правил остановки и стоянки предусмотрены следующие санкции:

  • 340 грн — типичные нарушения парковки;
  • 340-510 грн — стоянка авто с ДВС на местах для электрокаров;
  • 680 грн — создание препятствий для движения;
  • 255-510 грн — остановка в зоне запрещающих знаков;
  • 1 020-1 700 грн — парковка на местах для людей с инвалидностью;
  • 20-кратный тариф — пребывание на платной парковке более 10 минут без оплаты (например, 600 грн при тарифе 30 грн/час).

В случае серьезных нарушений автомобиль могут эвакуировать. Это дополнительные расходы — около 2 000 гривен. Если оплатить штраф в течение 10 дней, действует скидка 50%. Зато за неуплату в течение месяца сумма штрафа удваивается, а водителя могут ждать дополнительные ограничения.

Напомним, мы сообщали о том, сколько будет стоить проезд в одесском общественном транспорте в январе. Также мы писали о том, сколько одесситы будут платить за мобильную связь в новом году.

тарифы коммунальные услуги Одесса парковка Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации