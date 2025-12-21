Тарифы мобильной связи в Украине с января 2026 года

Женщина держит телефон в руке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

С начала января 2026 года мобильные операторы в Украине меняют условия тарифов. Для части абонентов услуги подорожают, но не для всех и не одинаково.

Новини.LIVE собрали актуальные цены на мобильные услуги для абонентов трех крупнейших компаний.

Реклама

Читайте также:

Мобильная связь — стоимость услуг

Мобильный рынок входит в 2026 год без резких сюрпризов, но и без полной стабильности. Операторы постепенно пересматривают тарифы, объясняя это ростом расходов на содержание сетей и электроэнергию.

У Киевстар с января 2026 года часть тарифов станет дороже. Речь идет об отдельных предоплаченных и контрактных планах. С 1 января 2026 года отдельные контрактные и бизнес-планы пересмотрят условия абонплаты — в некоторых случаях на 50-70 гривен больше за 4 недели услуг, чем раньше.

"С 18 декабря 2025 года и в течение начала 2026 года постепенно будут обновляться условия некоторых тарифов подписки, а начиная с 1 января 2026 года и в течение нескольких месяцев - некоторых контрактных и бизнес-тарифов", — сообщили в компании.

В расчете это коснется популярных планов: например, тариф LOVE UA База может подорожать со 150 до 200 грн за 4 недели, а другие планы тоже получат новую цену и наполнение услуг.

Vodafone Украина также постепенно обновляет тарифную сетку. Основной акцент на пользовании связью в Европе. Часть звонков и мобильного интернета за рубежом будет оставаться в пределах украинских пакетов, но базовая стоимость тарифов в Украине может вырасти.

"Vodafone запускает масштабное обновление тарифов. Компания внедряет принцип Roam like at home (Роуминг, как дома), что означает присоединение Украины к единому роуминговому пространству ЕС", — говорится в сообщении мобильного оператора.

У lifecell ситуация другая. Массового повышения цен оператор не анонсировал. Изменения касаются преимущественно старых тарифов, которые постепенно закрывают или переводят на новые условия. В то же время для тех, кто переходит в lifecell с сохранением номера, действует фиксация цены на популярные тарифы на два года - без подорожания.

Уведомление о тарифах. Фото: скриншот с lifecell

Почему растут тарифы на мобильную связь

Операторы объясняют пересмотр цен ростом расходов на электроэнергию, обслуживание сетей и резервное питание базовых станций. Также влияют инвестиции в стабильную связь во время отключений света и развитие сети. Пользователям советуют заранее проверить свой тариф и сравнить альтернативы, чтобы не платить больше, чем нужно.

Напомним, в январе в Одессе не будут повышать плату за вывоз мусора. Также мы писали, сколько будут платить одесситы за газ в январе.