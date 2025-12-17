Тарифы на газ в Одессе в январе: сколько будут платить потребители

Женщина считает оплату коммунальных. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В январе 2026 года жители Одессы будут платить за газ по действующим тарифам — государство продлевает мораторий, который сдерживает повышение цен. Однако в случае отмены ограничений платежки могут резко вырасти еще этой зимой.

Новини.LIVE объясняют, во сколько обойдется голубое топливо для одесситов в декабре.

Сколько будут платить одесситы

Бытовые потребители в Одессе и в дальнейшем будут платить 7,96 грн за кубометр газа. Стоимость доставки от компании "Одессагаз" составляет 1,308 грн за кубометр. Сохранение этих тарифов обеспечивает государственный мораторий, который временно запрещает повышение цен на энергоносители.

Впрочем, эксперты отмечают, что мораторий имеет ограниченный срок действия. Если его отменят, цена на газ может вырасти уже этой зимой. Больше всего это почувствуют семьи в отопительный период, когда потребление существенно возрастает.

Цены на газ для бизнеса

Транспортировка газа для бизнеса стоит 501,97 грн за тысячу кубометров. В целом доставка для предприятий подорожала на 305% по сравнению с прошлым годом. Это может повлиять на конечные цены товаров и услуг, ведь бизнес закладывает расходы на энергоресурсы в свою себестоимость.

Напомним, мы сообщали о том, сколько одесситы будут платить за свет в январе. Также мы писали о том, как изменится стоимость тарифа за воду в Одессе с нового года.