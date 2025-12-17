Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Цены на газ в январе — сколько будут платить одесситы

Цены на газ в январе — сколько будут платить одесситы

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 18:10
Тарифы на газ в Одессе в январе: сколько будут платить потребители
Женщина считает оплату коммунальных. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В январе 2026 года жители Одессы будут платить за газ по действующим тарифам — государство продлевает мораторий, который сдерживает повышение цен. Однако в случае отмены ограничений платежки могут резко вырасти еще этой зимой.

Новини.LIVE объясняют, во сколько обойдется голубое топливо для одесситов в декабре.

Реклама
Читайте также:

Сколько будут платить одесситы

Бытовые потребители в Одессе и в дальнейшем будут платить 7,96 грн за кубометр газа. Стоимость доставки от компании "Одессагаз" составляет 1,308 грн за кубометр. Сохранение этих тарифов обеспечивает государственный мораторий, который временно запрещает повышение цен на энергоносители.

Впрочем, эксперты отмечают, что мораторий имеет ограниченный срок действия. Если его отменят, цена на газ может вырасти уже этой зимой. Больше всего это почувствуют семьи в отопительный период, когда потребление существенно возрастает.

Цены на газ для бизнеса

Транспортировка газа для бизнеса стоит 501,97 грн за тысячу кубометров. В целом доставка для предприятий подорожала на 305% по сравнению с прошлым годом. Это может повлиять на конечные цены товаров и услуг, ведь бизнес закладывает расходы на энергоресурсы в свою себестоимость.

Напомним, мы сообщали о том, сколько одесситы будут платить за свет в январе. Также мы писали о том, как изменится стоимость тарифа за воду в Одессе с нового года.

тарифы цены на газ коммунальные услуги Одесса Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации