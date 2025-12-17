Відео
Головна Одеса Ціни на газ у січні — скільки платитимуть одесити

Ціни на газ у січні — скільки платитимуть одесити

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 18:10
Тарифи на газ в Одесі у січні: скільки платитимуть споживачі
Жінка рахує оплату комунальних. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У січні 2026 року жителі Одеси платитимуть за газ за чинними тарифами — держава продовжує мораторій, який стримує підвищення цін. Однак у разі скасування обмежень платіжки можуть різко зрости ще цієї зими.

Новини.LIVE пояснюють, у скільки обійдеться блакитне паливо для одеситів у грудні.

Читайте також:

Скільки платитимуть одесити

Побутові споживачі в Одесі й надалі сплачуватимуть 7,96 грн за кубометр газу. Вартість доставки від компанії "Одесагаз" становить 1,308 грн за кубометр. Збереження цих тарифів забезпечує державний мораторій, який тимчасово забороняє підвищення цін на енергоносії.

Втім, експерти наголошують, що мораторій має обмежений термін дії. Якщо його скасують, ціна на газ може зрости вже цієї зими. Найбільше це відчують родини в опалювальний період, коли споживання суттєво зростає.

Ціни на газ для бізнесу

Транспортування газу для бізнесу коштує 501,97 грн за тисячу кубометрів. Загалом доставка для підприємств подорожчала на 305% порівняно з минулим роком. Це може вплинути на кінцеві ціни товарів і послуг, адже бізнес закладає витрати на енергоресурси у свою собівартість.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки одесити будуть платити за світло у січні. Також ми писали про те, як зміниться вартість тарифу за воду в Одесі з нового року.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
