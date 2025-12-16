Відео
Головна Одеса Вартість води в Одесі — що буде з тарифами у січні

Вартість води в Одесі — що буде з тарифами у січні

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 17:25
Тарифи на воду в Одесі у січні 2026 року
Кран з водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У січні 2026 року в Одесі не планують змінювати тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Мешканці міста й надалі платитимуть за воду за чинними розцінками, без підвищення для населення та підприємців. Водночас вартість послуг для різних категорій споживачів суттєво відрізняється.

Журналісти Новини.LIVE з’ясували, які тарифи діятимуть у січні.

Читайте також:

Вартість води

Упродовж січня 2026 року в Одесі зберігатимуться чинні тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. При цьому для бізнесу та інших споживачів ціни істотно різняться з тарифами для населення, адже застосовуються інші принципи розрахунку.

Для населення:

  • водопостачання — 14,93 грн за 1 м³ (без ПДВ);
  • водовідведення — 14,37 грн за 1 м³ (без ПДВ).

Для бізнесу:

  • водопостачання — 10,93 грн за 1 м³ (без ПДВ); 
  • водовідведення — 7,74 грн за 1 м³ (без ПДВ).

Для інших споживачів, окрім населення:

  • водопостачання — 25,80 грн за 1 м³ (без ПДВ); 
  • водовідведення — 20,40 грн за 1 м³ (без ПДВ).

Тарифи на водопостачання та водовідведення встановлює Національна комісія, що регулює сфери енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Водночас у частині громад рішення щодо вартості послуг можуть ухвалювати органи місцевого самоврядування.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, яким буде тариф на світло для одеситів у січні. Також ми писали про те, чи зросте ціна на газ для населення після війни.

комунальні послуги Одеса Одеська область водопостачання вода Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
