Україна
Стоимость воды в Одессе — что будет с тарифами в январе

Стоимость воды в Одессе — что будет с тарифами в январе

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 17:25
Тарифы на воду в Одессе в январе 2026 года
Кран с водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В январе 2026 года в Одессе не планируют менять тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Жители города и в дальнейшем будут платить за воду по действующим расценкам, без повышения для населения и предпринимателей. В то же время стоимость услуг для различных категорий потребителей существенно отличается.

Журналисты Новини.LIVE выяснили, какие тарифы будут действовать в январе.

Читайте также:

Стоимость воды

В течение января 2026 года в Одессе будут сохраняться действующие тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. При этом для бизнеса и других потребителей цены существенно отличаются с тарифами для населения, ведь применяются другие принципы расчета.

Для населения:

  • водоснабжение — 14,93 грн за 1 м³ (без НДС);
  • водоотведение — 14,37 грн за 1 м³ (без НДС).

Для бизнеса:

  • водоснабжение — 10,93 грн за 1 м³ (без НДС);
  • водоотвод — 7,74 грн за 1 м³ (без НДС).

Для других потребителей, кроме населения:

  • водоснабжение — 25,80 грн за 1 м³ (без НДС);
  • водоотвод — 20,40 грн за 1 м³ (без НДС).

Тарифы на водоснабжение и водоотвод устанавливает Национальная комиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В то же время в части общин решение о стоимости услуг могут принимать органы местного самоуправления.

Напомним, мы сообщали о том, каким будет тариф на свет для одесситов в январе. Также мы писали о том, возрастет ли цена на газ для населения после войны.

