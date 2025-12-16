Тарифы на воду в Одессе в январе 2026 года

Стоимость воды в Одессе — что будет с тарифами в январе
В январе 2026 года в Одессе не планируют менять тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Жители города и в дальнейшем будут платить за воду по действующим расценкам, без повышения для населения и предпринимателей. В то же время стоимость услуг для различных категорий потребителей существенно отличается.
Журналисты Новини.LIVE выяснили, какие тарифы будут действовать в январе.
Стоимость воды
В течение января 2026 года в Одессе будут сохраняться действующие тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. При этом для бизнеса и других потребителей цены существенно отличаются с тарифами для населения, ведь применяются другие принципы расчета.
Для населения:
- водоснабжение — 14,93 грн за 1 м³ (без НДС);
- водоотведение — 14,37 грн за 1 м³ (без НДС).
Для бизнеса:
- водоснабжение — 10,93 грн за 1 м³ (без НДС);
- водоотвод — 7,74 грн за 1 м³ (без НДС).
Для других потребителей, кроме населения:
- водоснабжение — 25,80 грн за 1 м³ (без НДС);
- водоотвод — 20,40 грн за 1 м³ (без НДС).
Тарифы на водоснабжение и водоотвод устанавливает Национальная комиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В то же время в части общин решение о стоимости услуг могут принимать органы местного самоуправления.
