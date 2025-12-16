Тарифы на воду в Одессе в январе 2026 года

Кран с водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В январе 2026 года в Одессе не планируют менять тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Жители города и в дальнейшем будут платить за воду по действующим расценкам, без повышения для населения и предпринимателей. В то же время стоимость услуг для различных категорий потребителей существенно отличается.

Журналисты Новини.LIVE выяснили, какие тарифы будут действовать в январе.

Стоимость воды

В течение января 2026 года в Одессе будут сохраняться действующие тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. При этом для бизнеса и других потребителей цены существенно отличаются с тарифами для населения, ведь применяются другие принципы расчета.

Для населения:

водоснабжение — 14,93 грн за 1 м³ (без НДС);

водоотведение — 14,37 грн за 1 м³ (без НДС).

Для бизнеса:

водоснабжение — 10,93 грн за 1 м³ (без НДС);

водоотвод — 7,74 грн за 1 м³ (без НДС).

Для других потребителей, кроме населения:

водоснабжение — 25,80 грн за 1 м³ (без НДС);

водоотвод — 20,40 грн за 1 м³ (без НДС).

Тарифы на водоснабжение и водоотвод устанавливает Национальная комиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В то же время в части общин решение о стоимости услуг могут принимать органы местного самоуправления.

