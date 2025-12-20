Видео
Главная Одесса Тариф на вывоз мусора в Одессе — какие цены будут с января

Тариф на вывоз мусора в Одессе — какие цены будут с января

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 18:30
Тарифы на вывоз мусора в Одессе в январе 2026: сколько платить
Баки с мусором. Фото иллюстративное: freepik

В январе в Одессе не будут повышать плату за вывоз мусора. Жители города будут платить по старым тарифам, которые действуют с августа этого года.

Новини.LIVE рассказывают, сколько будут платить одесситы за вывоз мусора с января 2026 года.

Читайте также:

Кто вывозит мусор в Одессе

В Одессе работают четыре компании, которые делят город по районам.

  • Приморский район — "ТВ-Серрус"
  • Киевский район — "Клиар-Сити"
  • Суворовский район — "Эко-Ренессанс"
  • Хаджибейский район — КП "Одескомунтранс"

Сколько будут платить жители

Стоимость услуг утверждена городскими властями и не менялась с августа 2025 года. Тарифы различаются в зависимости от типа жилья:

  • "Эко-Ренессанс": 35,49 грн для жителей многоэтажек, 61,26 грн - для частного сектора.
  • "Клиар-Сити": 33,99 грн и 58,68 грн соответственно.
  • "ТВ-Серрус": 34,80 грн в многоэтажках, 60,07 грн в частных домах.
  • "Одескоммунтранс": 34,13 грн и 58,89 грн соответственно.

Несмотря на стабильность, стоит готовиться, что, если вырастут расходы на топливо или содержание техники, компании смогут инициировать пересмотр тарифов уже в ближайшие месяцы.

Напомним, в январе для жителей Одессы тарифы на отопление остаются без изменений. Также с нового года жители Одессы, как и раньше, сами будут определять, сколько платить за содержание своих домов и придомовых территорий.

тарифы Одесса мусор Одесская область Новости Одессы стоимость
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
