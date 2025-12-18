Видео
Главная Одесса Содержание домов в Одессе — какие тарифы будут в январе

Содержание домов в Одессе — какие тарифы будут в январе

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 17:50
Тарифы на содержание домов в Одессе с января 2026 года
Жилой дом в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В январе 2026 года жители Одессы, как и раньше, сами будут определять, сколько платить за содержание своих домов и придомовых территорий. Единого городского тарифа не существует, поэтому сумма в платежках зависит от компании-управителя, условий договора и объема работ. Именно эти факторы формируют конечную стоимость для каждого дома.

Журналисты Новини.LIVE выяснили, какие тарифы на обслуживание жилья будут действовать в Одессе в январе.

Читайте также:

Тарифы на обслуживание

В Одессе нет утвержденного единого тарифа — каждый дом устанавливает его отдельно. Совладельцы могут выбрать управляющую компанию или создать ОСМД и самостоятельно контролировать расходы. У коммунальных предприятий плата обычно ниже, тогда как у частных компаний — несколько выше.

По состоянию на январь будут действовать такие тарифы:

  • Bona Vita — 5,67 грн/кв. м
  • Комфорт Сервис — 6,15 грн/кв. м
  • Суворовский — 5,00 грн/кв. м
  • Ренессанс — 5,50 грн/кв. м
  • Евроформат — 6,20 грн/кв. м
  • Сервис Плюс — 6,50 грн/кв. м
  • Наш Дом — 5,70 грн/кв. м

В коммунальных структурах стоимость обслуживания обычно составляет от 3 до 5 гривен за квадратный метр.

Какие услуги включены

В стандартный тариф входит уборка подъездов и придомовой территории, освещение мест общего пользования, а также техническое обслуживание лифтов и внутренних сетей. У некоторых компаний перечень услуг шире и может включать охрану или дополнительные работы по благоустройству.

Чтобы узнать точную сумму платежа, жильцам советуют обращаться в свое ОСМД или управляющую компанию. Также стоит учитывать, что тарифы могут меняться в случае подорожания энергоносителей или роста расходов на оплату труда персонала.

Напомним, мы сообщали о том, какие тарифы на газ будут действовать в Одессе в январе. Также мы писали о том, сколько одесситы будут платить за свет в следующем году.

тарифы коммунальные услуги Одесса Одесская область Новости Одессы цены
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
