Україна
Утримання будинків в Одесі — які тарифи діятимуть із січня

Утримання будинків в Одесі — які тарифи діятимуть із січня

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 17:50
Тарифи на утримання будинків в Одесі з січня 2026
Житловий будинок в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У січні 2026 року мешканці Одеси, як і раніше, самі визначатимуть, скільки платити за утримання своїх будинків та прибудинкових територій. Єдиного міського тарифу не існує, тож сума в платіжках залежить від компанії-управителя, умов договору та обсягу робіт. Саме ці чинники формують кінцеву вартість для кожного будинку.

Журналісти Новини.LIVE з’ясували, які тарифи на обслуговування житла діятимуть в Одесі у січні.

Читайте також:

Тарифи на обслуговування

В Одесі немає затвердженого єдиного тарифу — кожен будинок встановлює його окремо. Співвласники можуть обрати керуючу компанію або створити ОСББ та самостійно контролювати витрати. У комунальних підприємств плата зазвичай нижча, тоді як у приватних компаній — дещо вища.

Станом на січень діятимуть такі тарифи:

  • Bona Vita — 5,67 грн/кв. м
  • Комфорт Сервіс — 6,15 грн/кв. м
  • Суворовський — 5,00 грн/кв. м
  • Ренесанс — 5,50 грн/кв. м
  • Євроформат — 6,20 грн/кв. м
  • Сервіс Плюс — 6,50 грн/кв. м
  • Наш Дім — 5,70 грн/кв. м

У комунальних структурах вартість обслуговування зазвичай становить від 3 до 5 гривень за квадратний метр.

Які послуги включені

До стандартного тарифу входить прибирання під’їздів і прибудинкової території, освітлення місць загального користування, а також технічне обслуговування ліфтів і внутрішніх мереж. У деяких компаній перелік послуг ширший і може включати охорону або додаткові роботи з благоустрою.

Щоб дізнатися точну суму платежу, мешканцям радять звертатися до свого ОСББ або керуючої компанії. Також варто враховувати, що тарифи можуть змінюватися у разі подорожчання енергоносіїв або зростання витрат на оплату праці персоналу.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, які тарифи на газ будуть діяти в Одесі у січні. Також ми писали про те, скільки одесити платитимуть за світло у наступному році.

тарифи комунальні послуги Одеса Одеська область Новини Одеси ціни
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
