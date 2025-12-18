Тарифи на утримання будинків в Одесі з січня 2026

Утримання будинків в Одесі — які тарифи діятимуть із січня
У січні 2026 року мешканці Одеси, як і раніше, самі визначатимуть, скільки платити за утримання своїх будинків та прибудинкових територій. Єдиного міського тарифу не існує, тож сума в платіжках залежить від компанії-управителя, умов договору та обсягу робіт. Саме ці чинники формують кінцеву вартість для кожного будинку.
Журналісти Новини.LIVE з’ясували, які тарифи на обслуговування житла діятимуть в Одесі у січні.
Тарифи на обслуговування
В Одесі немає затвердженого єдиного тарифу — кожен будинок встановлює його окремо. Співвласники можуть обрати керуючу компанію або створити ОСББ та самостійно контролювати витрати. У комунальних підприємств плата зазвичай нижча, тоді як у приватних компаній — дещо вища.
Станом на січень діятимуть такі тарифи:
- Bona Vita — 5,67 грн/кв. м
- Комфорт Сервіс — 6,15 грн/кв. м
- Суворовський — 5,00 грн/кв. м
- Ренесанс — 5,50 грн/кв. м
- Євроформат — 6,20 грн/кв. м
- Сервіс Плюс — 6,50 грн/кв. м
- Наш Дім — 5,70 грн/кв. м
У комунальних структурах вартість обслуговування зазвичай становить від 3 до 5 гривень за квадратний метр.
Які послуги включені
До стандартного тарифу входить прибирання під’їздів і прибудинкової території, освітлення місць загального користування, а також технічне обслуговування ліфтів і внутрішніх мереж. У деяких компаній перелік послуг ширший і може включати охорону або додаткові роботи з благоустрою.
Щоб дізнатися точну суму платежу, мешканцям радять звертатися до свого ОСББ або керуючої компанії. Також варто враховувати, що тарифи можуть змінюватися у разі подорожчання енергоносіїв або зростання витрат на оплату праці персоналу.
Нагадаємо, ми повідомляли про те, які тарифи на газ будуть діяти в Одесі у січні. Також ми писали про те, скільки одесити платитимуть за світло у наступному році.
Читайте Новини.LIVE!