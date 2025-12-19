Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Тариф на тепло в январе — сколько будут платить одесситы

Тариф на тепло в январе — сколько будут платить одесситы

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 17:50
Тарифы на отопление в Одессе в январе: какими будут цены
Женщина проверяет тепло в батарее. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В январе для жителей Одессы тарифы на отопление остаются без изменений. В то же время в городском теплоснабжающем предприятии уже подготовили новые расчеты, которые могут ввести позже, с наступлением более сильных холодов. Причина возможного пересмотра — рост фактических затрат на производство тепла.

Журналисты Новини.LIVE выяснили, какова нынешняя стоимость отопления и к каким изменениям готовятся тепловики.

Реклама
Читайте также:

Сколько сейчас стоит отопление в Одессе

Сейчас в городе действуют тарифы, которые применялись и в прошлом отопительном сезоне. В КП "ТМО" отмечают, что цены сдерживает действующее регулирование, однако расходы предприятия выросли.

По состоянию на январь установлены следующие тарифы:

  • для населения — 1 813 грн за Гкал;
  • для бюджетных учреждений — 4 538 грн за Гкал;
  • для религиозных организаций — 4 960 грн за Гкал;
  • для других потребителей — 5 547 грн за Гкал.

Какие тарифы могут утвердить впоследствии

Коммунальное предприятие уже провело перерасчет и подало предложения по обновленным тарифам. Пока их официально не утвердили, но в случае принятия стоимость тепла может вырасти. Проектные тарифы предусматривают:

  • для населения — 1 813,94 грн за Гкал;
  • для бюджетных учреждений — 4 767,12 грн за Гкал;
  • для религиозных организаций — 4 950,10 грн за Гкал;
  • для других потребителей — 5 853,67 грн за Гкал.

Одесситам советуют следить за официальными сообщениями городских властей и теплоснабжающего предприятия, ведь решение по новым тарифам могут принять в любой момент.

Напомним, мы сообщали о том, сколько одесситы будут платить за содержание домов в январе. Также мы писали о том, каким будет тариф на газ в новом году в Одессе.

тарифы коммунальные услуги Одесса Одесская область Новости Одессы отопление
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации