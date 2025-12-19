Тарифы на отопление в Одессе в январе: какими будут цены

Женщина проверяет тепло в батарее. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В январе для жителей Одессы тарифы на отопление остаются без изменений. В то же время в городском теплоснабжающем предприятии уже подготовили новые расчеты, которые могут ввести позже, с наступлением более сильных холодов. Причина возможного пересмотра — рост фактических затрат на производство тепла.

Журналисты Новини.LIVE выяснили, какова нынешняя стоимость отопления и к каким изменениям готовятся тепловики.

Сколько сейчас стоит отопление в Одессе

Сейчас в городе действуют тарифы, которые применялись и в прошлом отопительном сезоне. В КП "ТМО" отмечают, что цены сдерживает действующее регулирование, однако расходы предприятия выросли.

По состоянию на январь установлены следующие тарифы:

для населения — 1 813 грн за Гкал;

для бюджетных учреждений — 4 538 грн за Гкал;

для религиозных организаций — 4 960 грн за Гкал;

для других потребителей — 5 547 грн за Гкал.

Какие тарифы могут утвердить впоследствии

Коммунальное предприятие уже провело перерасчет и подало предложения по обновленным тарифам. Пока их официально не утвердили, но в случае принятия стоимость тепла может вырасти. Проектные тарифы предусматривают:

для населения — 1 813,94 грн за Гкал;

для бюджетных учреждений — 4 767,12 грн за Гкал;

для религиозных организаций — 4 950,10 грн за Гкал;

для других потребителей — 5 853,67 грн за Гкал.

Одесситам советуют следить за официальными сообщениями городских властей и теплоснабжающего предприятия, ведь решение по новым тарифам могут принять в любой момент.

