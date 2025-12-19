Тарифи на опалення в Одесі у січні: якими будуть ціни

Тариф на тепло у січні — скільки платитимуть одесити
У січні для мешканців Одеси тарифи на опалення залишаються без змін. Водночас у міському теплопостачальному підприємстві вже підготували нові розрахунки, які можуть запровадити пізніше, з настанням сильніших холодів. Причина можливого перегляду — зростання фактичних витрат на виробництво тепла.
Журналісти Новини.LIVE з’ясували, якою є нинішня вартість опалення та до яких змін готуються тепловики.
Скільки зараз коштує опалення в Одесі
Наразі в місті діють тарифи, які застосовувалися і в минулому опалювальному сезоні. У КП "ТМО" зазначають, що ціни стримує чинне регулювання, однак витрати підприємства зросли.
Станом на січень встановлено такі тарифи:
- для населення — 1 813 грн за Гкал;
- для бюджетних установ — 4 538 грн за Гкал;
- для релігійних організацій — 4 960 грн за Гкал;
- для інших споживачів — 5 547 грн за Гкал.
Які тарифи можуть затвердити згодом
Комунальне підприємство вже провело перерахунок і подало пропозиції щодо оновлених тарифів. Поки їх офіційно не затвердили, але у разі ухвалення вартість тепла може зрости. Проєктні тарифи передбачають:
- для населення — 1 813,94 грн за Гкал;
- для бюджетних установ — 4 767,12 грн за Гкал;
- для релігійних організацій — 4 950,10 грн за Гкал;
- для інших споживачів — 5 853,67 грн за Гкал.
Одеситам радять стежити за офіційними повідомленнями міської влади та теплопостачального підприємства, адже рішення щодо нових тарифів можуть ухвалити в будь-який момент.
