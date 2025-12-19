Тарифи на опалення в Одесі у січні: якими будуть ціни

Жінка перевіряє тепло в батареї. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У січні для мешканців Одеси тарифи на опалення залишаються без змін. Водночас у міському теплопостачальному підприємстві вже підготували нові розрахунки, які можуть запровадити пізніше, з настанням сильніших холодів. Причина можливого перегляду — зростання фактичних витрат на виробництво тепла.

Журналісти Новини.LIVE з’ясували, якою є нинішня вартість опалення та до яких змін готуються тепловики.

Скільки зараз коштує опалення в Одесі

Наразі в місті діють тарифи, які застосовувалися і в минулому опалювальному сезоні. У КП "ТМО" зазначають, що ціни стримує чинне регулювання, однак витрати підприємства зросли.

Станом на січень встановлено такі тарифи:

для населення — 1 813 грн за Гкал;

для бюджетних установ — 4 538 грн за Гкал;

для релігійних організацій — 4 960 грн за Гкал;

для інших споживачів — 5 547 грн за Гкал.

Які тарифи можуть затвердити згодом

Комунальне підприємство вже провело перерахунок і подало пропозиції щодо оновлених тарифів. Поки їх офіційно не затвердили, але у разі ухвалення вартість тепла може зрости. Проєктні тарифи передбачають:

для населення — 1 813,94 грн за Гкал;

для бюджетних установ — 4 767,12 грн за Гкал;

для релігійних організацій — 4 950,10 грн за Гкал;

для інших споживачів — 5 853,67 грн за Гкал.

Одеситам радять стежити за офіційними повідомленнями міської влади та теплопостачального підприємства, адже рішення щодо нових тарифів можуть ухвалити в будь-який момент.

