Тарифи на вивіз сміття в Одесі у січні 2026: скільки платити

Тариф на вивіз сміття в Одесі — які ціни будуть з січня
У січні в Одесі не підвищуватимуть плату за вивіз сміття. Мешканці міста платитимуть за старими тарифами, які діють із серпня цього року.
Новини.LIVE розповідають, скільки платитимуть одесити за вивіз сміття з січня 2026.
Хто вивозить сміття в Одесі
В Одесі працюють чотири компанії, які ділять місто за районами.
- Приморський район — "ТВ-Серрус"
- Київський район — "Кліар-Сіті"
- Суворовський район — "Еко-Ренесанс"
- Хаджибейський район — КП "Одескомунтранс"
Скільки платитимуть мешканці
Вартість послуг затверджена міською владою й не змінювалася з серпня 2025 року. Тарифи різняться залежно від типу житла:
- "Еко-Ренесанс": 35,49 грн для мешканців багатоповерхівок, 61,26 грн — для приватного сектору.
- "Кліар-Сіті": 33,99 грн і 58,68 грн відповідно.
- "ТВ-Серрус": 34,80 грн у багатоповерхівках, 60,07 грн у приватних будинках.
- "Одескомунтранс": 34,13 грн і 58,89 грн відповідно.
Попри стабільність, варто готуватися, що, якщо зростуть витрати на пальне чи утримання техніки, компанії зможуть ініціювати перегляд тарифів уже найближчими місяцями.
Нагадаємо, у січні для мешканців Одеси тарифи на опалення залишаються без змін. Також з нового року мешканці Одеси, як і раніше, самі визначатимуть, скільки платити за утримання своїх будинків та прибудинкових територій.
