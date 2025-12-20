Тарифи на вивіз сміття в Одесі у січні 2026: скільки платити

Баки зі сміттям. Фото ілюстративне: freepik

У січні в Одесі не підвищуватимуть плату за вивіз сміття. Мешканці міста платитимуть за старими тарифами, які діють із серпня цього року.

Новини.LIVE розповідають, скільки платитимуть одесити за вивіз сміття з січня 2026.

Хто вивозить сміття в Одесі

В Одесі працюють чотири компанії, які ділять місто за районами.

Приморський район — "ТВ-Серрус"

Київський район — "Кліар-Сіті"

Суворовський район — "Еко-Ренесанс"

Хаджибейський район — КП "Одескомунтранс"

Скільки платитимуть мешканці

Вартість послуг затверджена міською владою й не змінювалася з серпня 2025 року. Тарифи різняться залежно від типу житла:

"Еко-Ренесанс": 35,49 грн для мешканців багатоповерхівок, 61,26 грн — для приватного сектору.

"Кліар-Сіті": 33,99 грн і 58,68 грн відповідно.

"ТВ-Серрус": 34,80 грн у багатоповерхівках, 60,07 грн у приватних будинках.

"Одескомунтранс": 34,13 грн і 58,89 грн відповідно.

Попри стабільність, варто готуватися, що, якщо зростуть витрати на пальне чи утримання техніки, компанії зможуть ініціювати перегляд тарифів уже найближчими місяцями.

Нагадаємо, у січні для мешканців Одеси тарифи на опалення залишаються без змін. Також з нового року мешканці Одеси, як і раніше, самі визначатимуть, скільки платити за утримання своїх будинків та прибудинкових територій.