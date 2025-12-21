Відео
Головна Одеса Мобільний зв'язок подорожчає з січня — кого з одеситів зачепить

Мобільний зв'язок подорожчає з січня — кого з одеситів зачепить

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 18:30
Тарифи мобільного зв’язку в Україні з січня 2026 року
Жінка тримає телефон у руці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

З початку січня 2026 року мобільні оператори в Україні змінюють умови тарифів. Для частини абонентів послуги подорожчають, але не для всіх і не однаково.

Новини.LIVE зібрали актуальні ціни на мобільні послуги для абонентів трьох найбільших компаній.

Мобільний зв'язок — вартість послуг

Мобільний ринок входить у 2026 рік без різких сюрпризів, але й без повної стабільності. Оператори поступово переглядають тарифи, пояснюючи це зростанням витрат на утримання мереж і електроенергію.

У Київстар з січня 2026 року частина тарифів стане дорожчою. Йдеться про окремі передплачені та контрактні плани. З 1 січня 2026 року окремі контрактні та бізнес-плани переглянуть умови абонплати — у деяких випадках на 50-70 гривень більше за 4 тижні послуг, ніж раніше. 

"З 18 грудня 2025 року та впродовж початку 2026 року поступово будуть оновлюватися умови деяких тарифів передплати, а починаючи з 1 січня 2026 року та впродовж кількох місяців — деяких контрактних та бізнес-тарифів", — повідомили в компанії.

У розрахунку це торкнеться популярних планів: наприклад, тариф LOVE UA База може подорожчати зі 150 до 200 грн за 4 тижні, а інші плани теж отримають нову ціну та наповнення послуг. 

Vodafone Україна також поступово оновлює тарифну сітку. Основний акцент на користуванні зв’язком у Європі. Частина дзвінків і мобільного інтернету за кордоном залишатиметься в межах українських пакетів, але базова вартість тарифів в Україні може зрости.

"Vodafone запускає масштабне оновлення тарифів. Компанія впроваджує принцип Roam like at home (Роумінг, як вдома), що означає приєднання України до єдиного роумінгового простору ЄС", — йдеться у повідомленні мобільного оператора.

У lifecell ситуація інша. Масового підвищення цін оператор не анонсував. Зміни стосуються переважно старих тарифів, які поступово закривають або переводять на нові умови. Водночас для тих, хто переходить до lifecell зі збереженням номера, діє фіксація ціни на популярні тарифи на два роки — без подорожчання.

Мобільний зв'язок подорожчає з січня — кого з одеситів зачепить - фото 1
Повідомлення про тарифи. Фото: скриншот з lifecell

Чому ростуть тарифи на мобільний зв'язок

Оператори пояснюють перегляд цін зростанням витрат на електроенергію, обслуговування мереж і резервне живлення базових станцій. Також впливають інвестиції в стабільний зв’язок під час відключень світла та розвиток мережі. Користувачам радять заздалегідь перевірити свій тариф і порівняти альтернативи, щоб не платити більше, ніж потрібно.

Нагадаємо, у січні в Одесі не підвищуватимуть плату за вивіз сміття. Також ми писали, скільки платитимуть одесити за газ у січні. 

тарифи Одеса Одеська область зв'язок Новини Одеси мобільний інтернет
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
