Проезд в Одессе в январе 2026 года: актуальные тарифы

Трамвай в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

С 1 января 2026 года стоимость проезда в городском общественном транспорте Одессы не меняется. Город сохраняет действующие тарифы, поэтому пассажиры будут платить столько же, как и в предыдущем месяце. Повышение цен в январе не предусмотрено. Это касается всех видов городского транспорта.

Новини.LIVE собрали актуальные цены на проезд и проездные билеты в Одессе.

Стоимость проезда в общественном транспорте

В январе тарифы остаются стабильными. Никаких изменений для городских маршрутов не запланировано. Действующая стоимость проезда такова:

Трамвай и троллейбус — 15 грн за одну поездку.

Маршрутные такси в пределах города — 20 грн.

Маршрутки до 6 км Овидиопольской дороги — 40 грн.

Маршруты Одесса — Южное (№67 и №68) — 70 грн.

Проездные билеты

Цены на проездные также остаются без изменений:

Учащиеся — 120 грн на один вид транспорта, 160 грн на оба.

Студенты — 240 грн на один вид, 340 грн на оба.

Общее население — 420 грн на один вид, 567 грн на оба.

Служебные проездные — 630 грн на один вид, 756 грн на оба.

