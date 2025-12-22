Видео
Стоимость проезда в Одессе — как поменяется тариф в январе

Стоимость проезда в Одессе — как поменяется тариф в январе

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 18:45
Проезд в Одессе в январе 2026 года: актуальные тарифы
Трамвай в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

С 1 января 2026 года стоимость проезда в городском общественном транспорте Одессы не меняется. Город сохраняет действующие тарифы, поэтому пассажиры будут платить столько же, как и в предыдущем месяце. Повышение цен в январе не предусмотрено. Это касается всех видов городского транспорта.

Новини.LIVE собрали актуальные цены на проезд и проездные билеты в Одессе.

Читайте также:

Стоимость проезда в общественном транспорте

В январе тарифы остаются стабильными. Никаких изменений для городских маршрутов не запланировано. Действующая стоимость проезда такова:

  • Трамвай и троллейбус — 15 грн за одну поездку.
  • Маршрутные такси в пределах города — 20 грн.
  • Маршрутки до 6 км Овидиопольской дороги — 40 грн.
  • Маршруты Одесса — Южное (№67 и №68) — 70 грн.

Проездные билеты

Цены на проездные также остаются без изменений:

  • Учащиеся — 120 грн на один вид транспорта, 160 грн на оба.
  • Студенты — 240 грн на один вид, 340 грн на оба.
  • Общее население — 420 грн на один вид, 567 грн на оба.
  • Служебные проездные — 630 грн на один вид, 756 грн на оба.

Напомним, мы сообщали о том, каким будет тариф на мобильную связь в Одессе в январе. Также мы писали о том, сколько одесситы будут платить за вывоз мусора в новом году.

тарифы коммунальные услуги Одесса Одесская область Новости Одессы общественный транспорт
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
