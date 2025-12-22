Проїзд в Одесі у січні 2026: актуальні тарифи

Трамвай в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

З 1 січня 2026 року вартість проїзду в міському громадському транспорті Одеси не змінюється. Місто зберігає чинні тарифи, тож пасажири платитимуть стільки ж, як і в попередньому місяці. Підвищення цін у січні не передбачено. Це стосується всіх видів міського транспорту.

Новини.LIVE зібрали актуальні ціни на проїзд і проїзні квитки в Одесі.

Вартість проїзду у громадському транспорті

У січні тарифи залишаються стабільними. Жодних змін для міських маршрутів не заплановано. Чинна вартість проїзду така:

Трамвай і тролейбус — 15 грн за одну поїздку.

Маршрутні таксі в межах міста — 20 грн.

Маршрутки до 6 км Овідіопольської дороги — 40 грн.

Маршрути Одеса — Південне (№67 і №68) — 70 грн.

Проїзні квитки

Ціни на проїзні також залишаються без змін:

Учні — 120 грн на один вид транспорту, 160 грн на обидва.

Студенти — 240 грн на один вид, 340 грн на обидва.

Загальне населення — 420 грн на один вид, 567 грн на обидва.

Службові проїзні — 630 грн на один вид, 756 грн на обидва.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, яким буде тариф на мобільний зв'язок в Одесі у січні. Також ми писали про те, скільки одесити платитимуть за вивіз сміття у новому році.