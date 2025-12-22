Проїзд в Одесі у січні 2026: актуальні тарифи

Вартість проїзду в Одесі — як зміниться тариф у січні
З 1 січня 2026 року вартість проїзду в міському громадському транспорті Одеси не змінюється. Місто зберігає чинні тарифи, тож пасажири платитимуть стільки ж, як і в попередньому місяці. Підвищення цін у січні не передбачено. Це стосується всіх видів міського транспорту.
Новини.LIVE зібрали актуальні ціни на проїзд і проїзні квитки в Одесі.
Вартість проїзду у громадському транспорті
У січні тарифи залишаються стабільними. Жодних змін для міських маршрутів не заплановано. Чинна вартість проїзду така:
- Трамвай і тролейбус — 15 грн за одну поїздку.
- Маршрутні таксі в межах міста — 20 грн.
- Маршрутки до 6 км Овідіопольської дороги — 40 грн.
- Маршрути Одеса — Південне (№67 і №68) — 70 грн.
Проїзні квитки
Ціни на проїзні також залишаються без змін:
- Учні — 120 грн на один вид транспорту, 160 грн на обидва.
- Студенти — 240 грн на один вид, 340 грн на обидва.
- Загальне населення — 420 грн на один вид, 567 грн на обидва.
- Службові проїзні — 630 грн на один вид, 756 грн на обидва.
Нагадаємо, ми повідомляли про те, яким буде тариф на мобільний зв'язок в Одесі у січні. Також ми писали про те, скільки одесити платитимуть за вивіз сміття у новому році.
Читайте Новини.LIVE!