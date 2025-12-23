Паркування в Одесі у січні 2026: ціни та штрафи

Парковка в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У січні плата за паркування в Одесі не змінюється й діятиме за чинними тарифами. Міські правила передбачають як пільги для окремих водіїв, так і відчутні штрафи за порушення. Система оплати працює у визначені години, а контроль за дотриманням правил посилюється.

Новини.LIVE розповідають, скільки саме доведеться платити одеситам на початку 2026 року.

Вартість паркування в Одесі

Ціна за одну годину паркування в Одесі становить 30 гривень. Цей тариф діє з 1 січня 2025 року та залишається актуальним у січні 2026-го. Оплата здійснюється лише у робочі дні — з 09:00 до 18:00. Усі офіційні паркувальні майданчики позначені відповідними знаками. Розрахуватися можна безготівково — через QR-коди або сервіси КП "Одестранспарксервіс".

Для водіїв, які користуються парковками постійно, передбачені абонементи:

місячний — 2 500 грн;

річний — 22 800 грн.

Такий формат значно знижує середню вартість однієї години стоянки.

Хто може не платити за паркування

Безкоштовне паркування в Одесі зберігається для таких категорій:

людей з інвалідністю та водіїв, які їх перевозять;

учасників бойових дій;

осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС;

працівників дипломатичних і міжнародних місій, які користуються службовими авто.

Штрафи за неправильне паркування

За порушення правил зупинки та стоянки передбачені такі санкції:

340 грн — типові порушення паркування;

340–510 грн — стоянка авто з ДВЗ на місцях для електрокарів;

680 грн — створення перешкод для руху;

255–510 грн — зупинка в зоні заборонних знаків;

1 020–1 700 грн — паркування на місцях для людей з інвалідністю;

20-кратний тариф — перебування на платній парковці понад 10 хвилин без оплати (наприклад, 600 грн за тарифу 30 грн/год).

У разі серйозних порушень автомобіль можуть евакуювати. Це додаткові витрати — близько 2 000 гривень. Якщо сплатити штраф протягом 10 днів, діє знижка 50%. Натомість за несплату протягом місяця сума штрафу подвоюється, а водія можуть чекати додаткові обмеження.

