Відключення електроенергії 30 грудня: аварійні відключення на Одещині

Графики отключений в Одессе — ситуация со светом завтра
У вівторок, 30 грудня, у більшості областей України очікуються погодинні відключення електроенергії та обмеження потужності. На Одещині ситуація складніша через нещодавні обстріли — там електропостачання відключатимуть у аварійному режимі.
Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.
Аварійні відключення світла
Через складну ситуацію в енергосистемі регіону запроваджено аварійні відключення електроенергії. В умовах екстрених вимкнень стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не застосовуються, тому мешканцям рекомендують економно споживати електроенергію.
Графіки відключення світла в Одесі
Якщо ситуація зміниться на краще, то Одещина вернеться до стабілізаційних відключення світла, які застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
