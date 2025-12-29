Відео
Графики отключений в Одессе — ситуация со светом завтра

Графики отключений в Одессе — ситуация со светом завтра

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 20:46
Відключення електроенергії 30 грудня: аварійні відключення на Одещині
Люди на нічній вулиці Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У вівторок, 30 грудня, у більшості областей України очікуються погодинні відключення електроенергії та обмеження потужності. На Одещині ситуація складніша через нещодавні обстріли — там електропостачання відключатимуть у аварійному режимі.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго

Читайте також:

Аварійні відключення світла

Через складну ситуацію в енергосистемі регіону запроваджено аварійні відключення електроенергії. В умовах екстрених вимкнень стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не застосовуються, тому мешканцям рекомендують економно споживати електроенергію.

Графіки відключення світла в Одесі

Якщо ситуація зміниться на краще, то Одещина вернеться до стабілізаційних відключення світла, які застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чи будуть відключенння світла у новорічну ніч. Також ми писали про те, хто платить за світло більше — українці чи європейці.  

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
