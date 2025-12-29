Отключение электроэнергии 30 декабря: аварийные отключения в Одесской области

Люди на ночной улице Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Во вторник, 30 декабря, в большинстве областей Украины ожидаются почасовые отключения электроэнергии и ограничения мощности. В Одесской области ситуация сложнее из-за недавних обстрелов — там электроснабжение будут отключать в аварийном режиме.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Реклама

Читайте также:

Аварийные отключения света

Из-за сложной ситуации в энергосистеме региона введены аварийные отключения электроэнергии. В условиях экстренных отключений стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не применяются, поэтому жителям рекомендуют экономно потреблять электроэнергию.

Графики отключения света в Одессе

Если ситуация изменится к лучшему, то Одесская область вернется к стабилизационным отключениям света, которые будут применяться ко всем группам. Проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, будут ли отключения света в новогоднюю ночь. Также мы писали о том, кто платит за свет больше — украинцы или европейцы.