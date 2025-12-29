Отключение электроэнергии 30 декабря: аварийные отключения в Одесской области

Графики отключений света — как будут действовать завтра в Одессе
Во вторник, 30 декабря, в большинстве областей Украины ожидаются почасовые отключения электроэнергии и ограничения мощности. В Одесской области ситуация сложнее из-за недавних обстрелов — там электроснабжение будут отключать в аварийном режиме.
Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.
Аварийные отключения света
Из-за сложной ситуации в энергосистеме региона введены аварийные отключения электроэнергии. В условиях экстренных отключений стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не применяются, поэтому жителям рекомендуют экономно потреблять электроэнергию.
Графики отключения света в Одессе
Если ситуация изменится к лучшему, то Одесская область вернется к стабилизационным отключениям света, которые будут применяться ко всем группам. Проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.
Как узнать время восстановления электроэнергии
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, мы сообщали о том, будут ли отключения света в новогоднюю ночь. Также мы писали о том, кто платит за свет больше — украинцы или европейцы.
Читайте Новини.LIVE!