Отключение света 29 декабря: в Одесской области аварийный режим

Отключение света в Одессе — будут ли графики завтра
В понедельник, 29 декабря, в большинстве регионов Украины будут действовать почасовые графики отключений света и ограничения мощности. Впрочем, в Одесской области снова будут действовать аварийные отключения электроэнергии.
Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.
Аварийные отключения света
Отметим, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме в регионе ввели аварийные отключения света. Во время экстренных отключений света стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не действуют, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию.
Графики отключения света в Одессе
Если ситуация изменит к лучшему, то Одесская область вернется к стабилизационным отключениям света, которые будут применять ко всем группам. Проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.
Как узнать время восстановления электроэнергии
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, в Одессе по отдельным адресам продолжаются аварийные отключения электроэнергии. Также мы писали, какой будет стоимость света в январе для одесситов..
