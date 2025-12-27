Отключение света 28 декабря: в Одесской области аварийный режим

Блэкаут в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В воскресенье, 28 декабря, в большинстве регионов Украины будут действовать почасовые графики отключений и ограничения мощности. В Одесской области после последних обстрелов ситуация сложнее — электроэнергию будут отключать в аварийном режиме.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Аварийные отключения света

Отметим, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме в регионе ввели аварийные отключения света. Во время экстренных отключений света стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не действуют, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию.

Графики отключения света в Одессе

Если ситуация изменится к лучшему, то Одесская область вернется к стабилизационным отключениям света, которые будут применять ко всем группам. Проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, нардеп ответил, будут ли отключения света в новогоднюю ночь. Также мы писали, сколько сейчас платят за свет жители стран Европы и насколько эти тарифы больше или меньше украинских..