Україна
Графики отключений света — ситуация в энергосистеме Одессы

Графики отключений света — ситуация в энергосистеме Одессы

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 20:46
Аварийные отключения света в Одессе 27 декабря из-за атак на энергетическую инфраструктуру
Люди ночью на улице Одессы. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

Из-за последствий повторных атак на энергетическую инфраструктуру Украины и в частности Одесской области, в регионах продолжают действовать ограничения электропотребления. Так завтра, 27 декабря, в Одессе и области будут применены аварийные отключения света.

Об этом сообщили на официальном сайте НЭК Укрэнерго.

Читайте также:

Экстренные отключения света

Из-за сложной ситуации в энергетической системе в Одесской области продолжаются аварийные отключения электроэнергии. Восстановить привычные графики подачи пока невозможно. Пользователей, у которых электроснабжение уже восстановлено, просят придерживаться экономного потребления электроэнергии.

Графики отключения света в Одессе

После ремонта оборудования регион снова вернется к стабилизационным отключениям, они будут применены для всех групп. Проверить, к которой относится ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, почему в Украине применяются графики отключений света, ведь проблема не в генерации. Также мы писали, что украинцы могут сидеть без света до 20 часов в сутки.

