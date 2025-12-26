Аварийные отключения света в Одессе 27 декабря из-за атак на энергетическую инфраструктуру

Графики отключений света — ситуация в энергосистеме Одессы
Из-за последствий повторных атак на энергетическую инфраструктуру Украины и в частности Одесской области, в регионах продолжают действовать ограничения электропотребления. Так завтра, 27 декабря, в Одессе и области будут применены аварийные отключения света.
Об этом сообщили на официальном сайте НЭК Укрэнерго.
Экстренные отключения света
Из-за сложной ситуации в энергетической системе в Одесской области продолжаются аварийные отключения электроэнергии. Восстановить привычные графики подачи пока невозможно. Пользователей, у которых электроснабжение уже восстановлено, просят придерживаться экономного потребления электроэнергии.
Графики отключения света в Одессе
После ремонта оборудования регион снова вернется к стабилизационным отключениям, они будут применены для всех групп. Проверить, к которой относится ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.
Как узнать время восстановления электроэнергии
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
