Україна
Графіки відключень світла — ситуація в енергосистемі Одеси

Графіки відключень світла — ситуація в енергосистемі Одеси

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 20:46
Аварійні відключення світла в Одесі 27 грудня через атаки на енергетичну інфраструктуру
Люди вночі на вулиці Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Через наслідки повторних атак на енергетичну інфраструктуру України й зокрема Одещини, в регіонах продовжують діяти обмеження електроспоживання. Так завтра, 27 грудня, в Одесі та області будуть застосовані аварійні відключення світла. 

Про це повідомили на офіційному сайті НЕК Укренерго.

Читайте також:

Екстрені відключення світла

Через складну ситуацію в енергетичній системі на Одещині тривають аварійні відключення електроенергії. Відновити звичні графіки подачі наразі неможливо. Користувачів, у яких електропостачання вже відновлено, просять дотримуватися економного споживання електроенергії.

Графіки відключення світла в Одесі

Після ремонту обладнання регіон знову повернеться до стабілізаційних відключень, вони будуть застосовані для всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чому в Україні застосовуються графіки відлкючень світла, адже проблема не в генерації. Також ми писали, що українці можуть сидіти без світла до 20 годин на добу.  

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
