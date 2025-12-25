Відео
Головна Одеса Графіки відключень в Одесі — ситуація зі світлом завтра

Графіки відключень в Одесі — ситуація зі світлом завтра

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 20:46
Аварійні відключення електроенергії в Одеській області 26 грудня – причина та подробиці
Люди на нічній вулиці в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У зв’язку з складною ситуацією в енергетичній системі Одеської області 26 грудня будуть проводитися аварійні відключення електроенергії. Причиною таких заходів є постійні ракетні та дронові атаки з боку РФ на територію України. Через це в регіоні вводяться позапланові і екстрені відключення без встановленого графіку.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго

Читайте також:

Аварійні відключення світла

Слід зазначити, що через критичний стан енергетичної системи області наразі проводяться аварійні відключення електропостачання. Під час таких позапланових вимкнень офіційні графіки не застосовуються, тому жителям рекомендують відповідально і економно використовувати електроенергію.

Графіки відключення світла в Одесі

Якщо ситуація покращиться, Одеська область повернеться до стабілізаційних відключень електроенергії, які будуть проводитися за заздалегідь затвердженими графіками для всіх споживачів. Дізнатися, до якої групи належить ваш будинок та коли очікуються відключення, можна на офіційному сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині сьогодні запроваджували аварійні відключення світла. Були перебої з водою та теплом. Також ми писали, що взимку відключення світла можуть сягати до 20 годин на добу.  

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
