Аварійне відключення світла, тепла та води в Одесі 25 грудня

Без води, тепла та світла — ситуація з енергетикою в Одесі
Вранці 25 грудня частина Одеси залишилася без світла через аварію на енергомережах. Знеструмлення спричинило перебої з водопостачанням і опаленням у кількох районах міста. Енергетики вже працюють над відновленням подачі електроенергії.
Про це повідомили в пресслужбі Інфоксводоканалу.
Аварія на мережах
Аварійна ситуація сталася 25 грудня о 6:44 на обладнанні іншої енергетичної компанії. Унаслідок цього без світла залишилися споживачі в Одеському районі області, зокрема частково в Одесі.
Через відключення електроенергії можливі тимчасові перебої з водопостачанням у Київському районі міста та на житловому масиві "Черемушки". Після відновлення світла подача води має стабілізуватися. Також у місті фіксують проблеми з теплопостачанням. Після ранкової аварії частина містян залишилася без опалення.
Енергетики працюють на місцях та обіцяють якнайшвидше усунути наслідки аварії і повернути електропостачання споживачам.
Де набрати води в Одесі
Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
