Аварійне відключення світла, тепла та води в Одесі 25 грудня

Крапля води стікає з крану. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Вранці 25 грудня частина Одеси залишилася без світла через аварію на енергомережах. Знеструмлення спричинило перебої з водопостачанням і опаленням у кількох районах міста. Енергетики вже працюють над відновленням подачі електроенергії.

Про це повідомили в пресслужбі Інфоксводоканалу.

Аварія на мережах

Аварійна ситуація сталася 25 грудня о 6:44 на обладнанні іншої енергетичної компанії. Унаслідок цього без світла залишилися споживачі в Одеському районі області, зокрема частково в Одесі.

Через відключення електроенергії можливі тимчасові перебої з водопостачанням у Київському районі міста та на житловому масиві "Черемушки". Після відновлення світла подача води має стабілізуватися. Також у місті фіксують проблеми з теплопостачанням. Після ранкової аварії частина містян залишилася без опалення.

Енергетики працюють на місцях та обіцяють якнайшвидше усунути наслідки аварії і повернути електропостачання споживачам.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

