Головна Одеса Без води, тепла та світла — ситуація з енергетикою в Одесі

Без води, тепла та світла — ситуація з енергетикою в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 09:39
Аварійне відключення світла, тепла та води в Одесі 25 грудня
Крапля води стікає з крану. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Вранці 25 грудня частина Одеси залишилася без світла через аварію на енергомережах. Знеструмлення спричинило перебої з водопостачанням і опаленням у кількох районах міста. Енергетики вже працюють над відновленням подачі електроенергії.

Про це повідомили в пресслужбі Інфоксводоканалу.

Читайте також:

Аварія на мережах

Аварійна ситуація сталася 25 грудня о 6:44 на обладнанні іншої енергетичної компанії. Унаслідок цього без світла залишилися споживачі в Одеському районі області, зокрема частково в Одесі.

Через відключення електроенергії можливі тимчасові перебої з водопостачанням у Київському районі міста та на житловому масиві "Черемушки". Після відновлення світла подача води має стабілізуватися. Також у місті фіксують проблеми з теплопостачанням. Після ранкової аварії частина містян залишилася без опалення.

Енергетики працюють на місцях та обіцяють якнайшвидше усунути наслідки аварії і повернути електропостачання споживачам.

Де набрати води в Одесі 

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі запровадили аварійні відключення світла. Також ми писали, що взимку українці можуть бути до 20 годин на добу без електропостачання.

Одеса Одеська область вода теплопостачання Новини Одеси світло
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
