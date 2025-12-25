Відключення світла в Одесі 25 грудня — застосовано аварійні графіки

Ремонт електромереж. Фото: ДТЕК

У Одесі запровадили аварійні відключення електроенергії у четвер, 25 грудня. Таке рішення ухвалили для стабілізації роботи мережі та безпеки системи електропостачання.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Сергій Лисак.

Аварійні відключення в Одесі

Як повідомив керівник області, рішення про аварійні графіки було прийняте, щоб уникнути перевантаження пошкодженого енергетичного обладнання.

Енергетики ДТЕК продовжують локальні ремонтно-відновлювальні роботи та поступово усувають наслідки пошкоджень внаслідок російських атак. У місті також працюють пункти незламності — вони відкриті та повністю забезпечені всім необхідним для мешканців.

Комунальні та аварійні служби Одеси переведені в посилений режим роботи та готові оперативно реагувати на можливі надзвичайні ситуації.

Повідомлення Сергія лисака. Фото: скриншот з Telegram

