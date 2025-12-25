Відключення світла в Одесі 25 грудня — застосовано аварійні графіки

У Одесі запровадили аварійні відключення світла
У Одесі запровадили аварійні відключення електроенергії у четвер, 25 грудня. Таке рішення ухвалили для стабілізації роботи мережі та безпеки системи електропостачання.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Сергій Лисак.
Аварійні відключення в Одесі
Як повідомив керівник області, рішення про аварійні графіки було прийняте, щоб уникнути перевантаження пошкодженого енергетичного обладнання.
Енергетики ДТЕК продовжують локальні ремонтно-відновлювальні роботи та поступово усувають наслідки пошкоджень внаслідок російських атак. У місті також працюють пункти незламності — вони відкриті та повністю забезпечені всім необхідним для мешканців.
Комунальні та аварійні служби Одеси переведені в посилений режим роботи та готові оперативно реагувати на можливі надзвичайні ситуації.
Нагадаємо, у ДТЕК дали невтішний прогноз на зиму — світла може не бути по 20 годин на добу.
А також українцям дали пораду, як відновити мобільний зв'язок під час блекауту.
Читайте Новини.LIVE!