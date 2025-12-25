Отключение света в Одессе 25 декабря — применены аварийные графики

В Одессе ввели аварийные отключения света
В Одессе ввели аварийные отключения электроэнергии в четверг, 25 декабря. Такое решение приняли для стабилизации работы сети и безопасности системы электроснабжения.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Сергей Лысак.
Аварийные отключения в Одессе
Как сообщил руководитель области, решение об аварийных графиках было принято, чтобы избежать перегрузки поврежденного энергетического оборудования.
Энергетики ДТЭК продолжают локальные ремонтно-восстановительные работы и постепенно устраняют последствия повреждений в результате российских атак. В городе также работают пункты несокрушимости — они открыты и полностью обеспечены всем необходимым для жителей.
Коммунальные и аварийные службы Одессы переведены в усиленный режим работы и готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.
