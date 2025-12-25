Отключение света в Одессе 25 декабря — применены аварийные графики

Ремонт электросетей. Фото: ДТЭК

В Одессе ввели аварийные отключения электроэнергии в четверг, 25 декабря. Такое решение приняли для стабилизации работы сети и безопасности системы электроснабжения.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Сергей Лысак.

Аварийные отключения в Одессе

Как сообщил руководитель области, решение об аварийных графиках было принято, чтобы избежать перегрузки поврежденного энергетического оборудования.

Энергетики ДТЭК продолжают локальные ремонтно-восстановительные работы и постепенно устраняют последствия повреждений в результате российских атак. В городе также работают пункты несокрушимости — они открыты и полностью обеспечены всем необходимым для жителей.

Коммунальные и аварийные службы Одессы переведены в усиленный режим работы и готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.

Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, в ДТЭК дали неутешительный прогноз на зиму — света может не быть по 20 часов в сутки.

А также украинцам дали совет, как восстановить мобильную связь во время блэкаута.