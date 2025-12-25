Видео
Главная Одесса Без воды, тепла и света — ситуация с энергетикой в Одессе

Без воды, тепла и света — ситуация с энергетикой в Одессе

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 09:39
Аварийное отключение света, тепла и воды в Одессе 25 декабря
Капля воды стекает из крана. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Утром 25 декабря часть Одессы осталась без света из-за аварии на энергосетях. Обесточивание повлекло перебои с водоснабжением и отоплением в нескольких районах города. Энергетики уже работают над восстановлением подачи электроэнергии.

Об этом сообщили в пресс-службе Инфоксводоканала.

Читайте также:

Авария на сетях

Аварийная ситуация произошла 25 декабря в 6:44 на оборудовании другой энергетической компании. В результате без света остались потребители в Одесском районе области, в том числе частично в Одессе.

Из-за отключения электроэнергии возможны временные перебои с водоснабжением в Киевском районе города и на жилом массиве "Черемушки". После восстановления света подача воды должна стабилизироваться. Также в городе фиксируют проблемы с теплоснабжением. После утренней аварии часть горожан осталась без отопления.

Энергетики работают на местах и обещают как можно быстрее устранить последствия аварии и вернуть электроснабжение потребителям.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе ввели аварийные отключения света. Также мы писали, что зимой украинцы могут быть до 20 часов в сутки без электроснабжения.

Одесса Одесская область вода теплоснабжение Новости Одессы свет
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
