Аварийное отключение света, тепла и воды в Одессе 25 декабря

Без воды, тепла и света — ситуация с энергетикой в Одессе
Утром 25 декабря часть Одессы осталась без света из-за аварии на энергосетях. Обесточивание повлекло перебои с водоснабжением и отоплением в нескольких районах города. Энергетики уже работают над восстановлением подачи электроэнергии.
Об этом сообщили в пресс-службе Инфоксводоканала.
Авария на сетях
Аварийная ситуация произошла 25 декабря в 6:44 на оборудовании другой энергетической компании. В результате без света остались потребители в Одесском районе области, в том числе частично в Одессе.
Из-за отключения электроэнергии возможны временные перебои с водоснабжением в Киевском районе города и на жилом массиве "Черемушки". После восстановления света подача воды должна стабилизироваться. Также в городе фиксируют проблемы с теплоснабжением. После утренней аварии часть горожан осталась без отопления.
Энергетики работают на местах и обещают как можно быстрее устранить последствия аварии и вернуть электроснабжение потребителям.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, мы сообщали, что в Одессе ввели аварийные отключения света. Также мы писали, что зимой украинцы могут быть до 20 часов в сутки без электроснабжения.
Читайте Новини.LIVE!