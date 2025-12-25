Видео
Главная Одесса Графики отключений в Одессе — ситуация со светом завтра

Графики отключений в Одессе — ситуация со светом завтра

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 20:46
Аварийные отключения электроэнергии в Одесской области 26 декабря - причина и подробности
Люди на ночной улице в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В связи со сложной ситуацией в энергетической системе Одесской области 26 декабря будут проводиться аварийные отключения электроэнергии. Причиной таких мер являются постоянные ракетные и дроновые атаки со стороны РФ на территорию Украины. Из-за этого в регионе вводятся внеплановые и экстренные отключения без установленного графика.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Читайте также:

Аварийные отключения света

Следует отметить, что из-за критического состояния энергетической системы области сейчас проводятся аварийные отключения электроснабжения. Во время таких внеплановых отключений официальные графики не применяются, поэтому жителям рекомендуют ответственно и экономно использовать электроэнергию.

Графики отключения света в Одессе

Если ситуация улучшится, Одесская область вернется к стабилизационным отключениям электроэнергии, которые будут проводиться по заранее утвержденным графикам для всех потребителей. Узнать, к какой группе относится ваш дом и когда ожидаются отключения, можно на официальном сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области сегодня вводили аварийные отключения света. Были перебои с водой и теплом. Также мы писали, что зимой отключения света могут достигать до 20 часов в сутки.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
