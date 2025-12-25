Аварийные отключения электроэнергии в Одесской области 26 декабря - причина и подробности

Графики отключений в Одессе — ситуация со светом завтра
В связи со сложной ситуацией в энергетической системе Одесской области 26 декабря будут проводиться аварийные отключения электроэнергии. Причиной таких мер являются постоянные ракетные и дроновые атаки со стороны РФ на территорию Украины. Из-за этого в регионе вводятся внеплановые и экстренные отключения без установленного графика.
Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.
Аварийные отключения света
Следует отметить, что из-за критического состояния энергетической системы области сейчас проводятся аварийные отключения электроснабжения. Во время таких внеплановых отключений официальные графики не применяются, поэтому жителям рекомендуют ответственно и экономно использовать электроэнергию.
Графики отключения света в Одессе
Если ситуация улучшится, Одесская область вернется к стабилизационным отключениям электроэнергии, которые будут проводиться по заранее утвержденным графикам для всех потребителей. Узнать, к какой группе относится ваш дом и когда ожидаются отключения, можно на официальном сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.
Как узнать время восстановления электроэнергии
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, мы сообщали, что в Одесской области сегодня вводили аварийные отключения света. Были перебои с водой и теплом. Также мы писали, что зимой отключения света могут достигать до 20 часов в сутки.
